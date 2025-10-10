Buvęs „Glory“ čempionas Donegi Abena negailėjo kritikos organizacijai: „Tie kontraktai – dusinantys“

Praėjo beveik metai nuo tada, kai D. Abena 2024 m. gruodį „Glory Collision 7“ turnyre skirtingu teisėjų sprendimu pralaimėjo marokiečiui Tarikui Khbabezui, o dabar jis Nyderlanduose vykusiame turnyre „Boxing Influencers“ renginio įžanginėje programoje pirmajame raunde po trijų nokdaunų nugalėjo Tariką Cherkaoui.
Po pergalės D. Abena pasidžiaugė, kad pagaliau sulaukė progos grįžti į ringą.
„Tikiuosi greitai vėl kautis pagrindinėje ar bent jau vienoje svarbiausių kovų, bet kol kas man viskas gerai. Ilgai nebuvau ringe, todėl džiaugiuosi, kad pagaliau galėjau vėl kovoti“, – sakė D. Abena.
D. Abena neseniai oficialiai nutraukė sutartį su „Glory“ ir nors šį kartą vėl pasirodė kaip kikboksininkas, ateityje tikisi pereiti į boksą.
Šeštadienį „Glory 104“ turnyre dėl S. Maslobojevo atlaisvinto „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo kovos T. Khbabezas ir Bahramas Radžabzadehas, kuriuos D. Abena yra įveikęs anksčiau
Pats D. Abena nesigaili, kad paliko „Glory“.
„Glory“ ilgai mane laikė prisirišusį. Neseniai pagaliau iš jų išsivadavau, tad šiuo metu man visai nesinori grįžti. Pasiekiau viską, ką norėjau – kovojau aukščiausiame lygyje, iškovojau titulus, dabar atėjo laikas naujam etapui“, – „sportnieuws.nl“ sakė D. Abena.
Paklaustas, ar jo išėjimas iš „Glory“ išties jaučiasi kaip išlaisvinimas, sportininkas nedvejojo: „Taip, tikrai taip. Tie kontraktai – dusinantys, deja.“
D. Abena nėra vienintelis garsus kovotojas, palikęs „Glory“ organizaciją per pastaruosius mėnesius – tą patį padarė ir lengvo svorio kategorijos kovotojas Tyjani Beztati bei vidutinio svorio kategorijos kovotojas Mohamedas Touchassie.
„Manęs tai visai nenustebino, – sakė D. Abena. – Aš tai numaniau. Kai tiek daug kovotojų išeina ir tiek daug jų viešai skundžiasi organizacija – tai aiškus ženklas, kad viduje kažkas negerai.“
Vis dėlto jis nemano, kad „Glory“ laukia žlugimas: „Jei dar daugiau kovotojų išeis, jie gali susidurti su problemomis. Bet galbūt organizacija pakeis savo modelį. Kol kas tai aiškus signalas iš išorės, kad viduje ne viskas tvarkoje.“
