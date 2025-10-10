Futsal A lyga: dvi minimalios favoritų pergalės

Vilkaviškio „Bruklinas“ – „Kauno Žalgiris“ 1:2
Sužaidus vos minutę Vilkaviškyje, „Bruklinas“ turėjo puikią galimybę išsiveržti į priekį, tačiau daugkartinius čempionus išgelbėjo skersinis. Netrukus šansą turėjo ir žalgiriečiai, tačiau ir toje situacijoje kamuolys vartuose neatsidūrė.
Septintąją rungtynių minutę prie pat baudos aikštelės buvo užfiksuota pražanga prieš Vladimirą Derendiajevą. Albertas Voskunovičius tiesioginiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.
Dar po minutės standartinė situacija vos įvarčio nedovanojo „Bruklinui“, tačiau kauniečius išgelbėjo puikią reakciją pademonstravęs Jordanas. Vartininkas dar ne kartą buvo įtrauktas į žaidimą ir ne kartą jis demonstravo savo sugebėjimus.
„Kauno Žalgiris“ antroje pirmojo kėlinio pusėje po Beno Spietinio skirtumą padvigubino, o vėliau turėjo dar ne vieną puikų šansą pelnyti ir trečiąjį įvartį. To nepadarius, savuoju šansu pasinaudojo aikštės šeimininkai. Po galingo Jardielio Vieiros smūgio rezultatas tapo 1:2.
Nors dar buvo likę pusę kėlinio, per likusį laiką „Bruklinui“ žalgiriečiai nebesuteikė jokių šansų. Savo ruožtu, patys kauniečiai ne kartą ir ne du buvo arti trečiojo įvarčio. To nepadarė, tačiau pergalę šventė.
„Gargždų Pramogos“ – FSK „Radviliškis“ 5:4
Po lygiųjų sostinėje su „Vilnius futsal“ klubu antrajame ture, į namų areną sugrįžę „Gargždų Pramogų“ futbolininkai iškovojo antrą sezono pergalę.
Rungtynių pradžia svečiams nieko gero nežadėjo. Baudos aikštelėje perdavimo sulaukęs Šarūnas Petkevičius pasinaudojo pirma komandos proga. Po jo tikslaus smūgio radviliškiečiai pirmavo 1:0.
Tuomet atėjo aikštės šeimininkų laikas. Nors Deividas Reimaris puikiu šansu nepasinaudojo, tačiau beveik įpusėjus kėliniui, gargždiškių naujokas Jose Oliveira po kampinio rezultatą išlygino.
Dar iki pertraukos Kristupas Petravičius „Radviliškiui“ suteikė vieno įvarčio pranašumą, tačiau D. Reimaris ir Paulius Lotužys persvarą nusvėrė savo pusėn.
Antrasis kėlinys vyko panašiu scenarijumi. Komandos keitėsi įvarčiais, kol likus dviem minutėms po Agniaus Juozapaičio užfiksuoto dublio rezultatas tapo 4:4.
Likus 65 sekundėms, paskutinį tašką padėjo J. Oliveira, kurio antrasis įvartis „Gargždų Pramogoms“ garantavo pergalę bei pirmąją vietą turnyro lentelėje.
