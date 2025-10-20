Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialinės apsaugos ir darbo viceministru dirbs Davainis

2025-10-20 09:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 09:26

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės komandą papildė viceministras Saulius Davainis, pranešė ministerija.

SADM (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės komandą papildė viceministras Saulius Davainis, pranešė ministerija.

REKLAMA
1

Jis kuruos socialinio draudimo, pensijų, piniginės paramos, paramos būstui sritis. 

S. Davainis yra dirbęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovu, taip pat Lietuvos Carite, Kauno kolegijos lektoriumi, kvalifikavimo komisijos nariu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat buvo Studijų kokybės vertinimo centro, Socialinio darbo krypties tarptautinės ekspertų grupės nariu.

REKLAMA
REKLAMA

Ministrės J. Zailskienės komandą taip pat papildė patarėja ryšiams su Seimu Sandra Sejavičienė.

S. Sejavičienė turi darbo patirties viešajame sektoriuje, visuomeninėje veikloje. Ji yra dirbusi Seimo nario patarėja, taip pat vyresniąja bibliotekininke Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų