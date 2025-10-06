Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Aktualijos

Dirigentas Gintaras Rinkevičius: Ignotas Adomavičius buvo personažas, kuris tapo paskutiniu lašu kultūrai

2025-10-06 16:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 16:18

Kultūros ministerijoje „Nemuno aušrai“ priklausantis Ignotas Adomavičius dirbo savaitę. Sprendimas šį postą patikėti „Nemuno aušros“ partijai sukėlė kultūros bendruomenės pasipiktinimą bei protestus. I. Adomavičiui atsistatydinus, protestai ir pasipiktinimai iš kultūros atstovų nesibaigia, šie reikalauja nebūti niekaip susieti su „Nemuno aušros“ partija.

Kultūros ministerijoje „Nemuno aušrai“ priklausantis Ignotas Adomavičius dirbo savaitę. Sprendimas šį postą patikėti „Nemuno aušros“ partijai sukėlė kultūros bendruomenės pasipiktinimą bei protestus. I. Adomavičiui atsistatydinus, protestai ir pasipiktinimai iš kultūros atstovų nesibaigia, šie reikalauja nebūti niekaip susieti su „Nemuno aušros“ partija.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kas laukia kultūros bendruomenės, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su dirigentu Gintaru Rinkevičiumi.

REKLAMA
REKLAMA

Kokios nuotaikos po vakarykščio protesto, kuriame kartu su orkestru atlikote M. K. Čiurlionio „Jūrą“?

REKLAMA

Man atrodo, kad visa kultūros bendruomenė išėjo protestuoti ne šiaip sau. Protestavo visos nacionalinės institucijos, visos valstybinės institucijos. Aš net nežinau, kuri organizacija neparėmė šio protesto.

Jautėme, kiek daug žmonių buvo mūsų koncerte ir kituose koncertuose. Tai buvo tam tikra euforija – gal panaši į tą, kuri tvyrojo 1990 ar 1991 metais. Galbūt ši euforija apgaulinga, nes vis dar liekame su tomis pačiomis problemomis.

REKLAMA
REKLAMA

Kultūros ministras atsistatydino – galbūt jau viskas gerai?

Ne, manau, kad tai buvo tik personažas, kuris tapo paskutiniu lašu. Nežinau, koks žmogus – profesionalas, autoritetas, intelektualas ar eruditas galėtų imtis kultūros ministro pareigų. Bus labai sunku tokį surasti, nes reikalavimai – itin aukšti. Kaip matėme, praėjusiam kandidatui buvo sudėtinga net aiškiai išsakyti savo mintis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kokie dabar reikalavimai naujam kultūros ministrui? Ir kaip atrodytų jau tas rimtasis streikas?

Apie reikalavimus, turbūt, visi žino – kad kultūra nebūtų pavaldi „Nemuno aušrai“. Man, kaip dirigentui ir piliečiui, labai svarbu, kas bus paskirtas kultūros ministru, kaip jis išdėstys savo poziciją ir strategiją kultūros srityje. Kultūra jau ne pirmą kartą atsiduria tokioje situacijoje, tačiau turbūt pirmą kartą protestai vyksta taip rimtai.

REKLAMA

Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus
(56 nuotr.)
(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mamontovas kreipėsi į Žemaitaitį: jūs negalite būti elitu, dėl to esate piktas ant tų, kurie yra geresni už jus

Jeigu bus nuspręsta neperimti ministerijos iš „Nemuno aušros“, kaip tada bus toliau?

Negaliu pasakyti, kas bus toliau. Aš palaikau protestą, bet pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Sunku prognozuoti, kokią sritį būtų galima atiduoti „Nemuno aušrai“. „Nemuno aušros“ balsai – tai balsai tų, kurie palaiko šią partiją, bet man atrodo, kad tai – protesto balsai, žmonių, kuriems kuo blogiau, tuo geriau. Tai pavojinga, kai tokių protesto balsų atsiranda nemažai ir kai valdančiojoje koalicijoje atsiranda tokia partija kaip „Nemuno aušra“.

REKLAMA

Kas dabar vyksta Lietuvos kultūroje?

Negaliu tiksliai pasakyti, kas vyksta. Žinoma tik tiek, kad vyksta protestas prieš valdančiosios koalicijos veiksmus. Galbūt ir prezidentas padarė klaidą patvirtindamas tokį personažą kultūros ministru. Dabar vykstantis protestas yra kultūringas ir labai gražus, tačiau tai vis tiek protestas. Jeigu į jį nebus atsižvelgta, jis, be abejo, taps daug rimtesnis.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įspėjamasis kultūros bendruomenės streikas. ELTA / Ervin Rauluševičius
Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė: mūsų reikalavimas neįgyvendintas, protestai tęsis (2)
Gitano Nausėdos susitikimas su kultūros atstovais (tv3.lt koliažas)
Kai kurie kultūrininkai nepalaiko protestų prieš naująjį ministrą Ignotą Adomavičių: „Tai naudinga išoriniam priešui“ (84)
TV3 Žinios. (tv3.lt koliažas)
Šokas kultūros bendruomenei, bet prezidentas kandidatą gina: „Turėtume pagarbiau žiūrėti“ (64)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
INFs
INFs
2025-10-06 16:39
Kodėl Rinkevičius statybininkų sąmatas daugina iš 2, kur pusė Rinkevičiaus interesams
Atsakyti
Augitis
Augitis
2025-10-06 16:53
Tamsta ne lašas O kibiras gerokai pastovejusio bv vandens
Atsakyti
O koks lasas
O koks lasas
2025-10-06 17:02
Tas kur jusu meno zmoniu priimtinas buvo ministras ir nenorejo anukes pripazinti. Koks tai buvo lasas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų