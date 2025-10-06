Iš medikų – signalas valdžiai, jei SAM atitektų į „aušriečių“ rankas: „Gydytojai netylės“

Tiesa, toks scenarijus jau galėjo įvykti – socialdemokratams ieškant išeičių dėl Energetikos ministerijos, „Nemuno aušrai“ buvo siūlomos kelios opcijos – ne tik Kultūros, bet ir Vidaus reikalų ministerija bei SAM. Penktadienį „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis LRT televizijai teigė, kad į šios ministerijos vadovo pareigas buvo numatyta Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio kandidatūra, tačiau galiausiai energetikos ministro portfelis išmainytas į kultūros ministro postą.
Ir nors valdančiosios koalicijos lyderiai kol kas oficialiai nekalba apie galimybę Kultūros ministeriją išmainyti į SAM, gydytojų organizacijų atstovai neslepia – toks scenarijus neatneštų nieko gero.
Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė: organizacija nepalaikytų ministerijos perdavimo „aušriečiams“
Jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos pirmininkė Liucija Lekienė tvirtina – jaunieji medikai tikrai nepalaikytų SAM perleidimo į „aušriečių“ rankas. Pasak jos, stebint Vyriausybės formavimo procesus, akivaizdu, kad „Nemuno aušra“ stokoja kompetentingų ir tinkamų žmonių ministrų pareigoms.
„Ši partija, turinti prorusiškų požymių, kol kas nepateikė ministrams tinkamų žmonių. Žinoma, mes neturime nei konkretaus asmens, nei kas būtų, jeigu būtų tas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, bet iš pavyzdžių prieš tai panašu, kad nebūdavo pakankamai kompetencijų“, – Eltai komentavo gydytoja.
„Iš matomų potencialių žmonių aplink „Nemuno aušrą“, tokių kandidatų, kurie galėtų vesti šį sektorių į priekį, nematau“, – pabrėžė ji.
Pasak L. Lekienės, jeigu medikų bendruomenė matys, kad Vyriausybėje priimami neteisingi sprendimai dėl ministerijų mainų, o į SAM vadovo postą sodinamas netinkamas žmogus – gydytojai netylės.
„Žinant apie kokius žmones kalbame, tada atitinkamai ta reakcija ir bus formuojama. Bet tikrai niekas mūsų nesulaikytų ir eiti į gatves, ir protestuoti – jeigu atrodys, kad žmogus nėra tinkamas“, – sakė ji.
„Jaunųjų gydytojų asociacija tikrai nepalaikytų šitokio ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“, – apibendrino L. Lekienė.
Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė: tai gali sukelti dar daugiau įtampų
L. Lekienei antrino ir Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė. Pasak gydytojos, jau dabar yra nemažai įtampų tarp gydytojų ir dabartinės SAM vadovybės, tačiau bent jau yra matomos pastangos dirbti ir įgyvendinti atitinkamus siūlymus.
„Jau yra tam tikrų ir nemažų įtampų tarp bendruomenės ir ministerijos. (...) Jeigu prasidės žaidimai su ministerijos dalybomis ir bus panašus variantas kaip su kultūros ministru – o visi puikiai žinome, kokie yra partijos („Nemuno aušros“ – ELTA) nariai, kokia jų kokybė, kokios jų kompetencijos ir t. t. – tai manau, kad gali sukelti dar daugiau įtampų ir sveikatos sistemos bendruomenės nepasitenkinimo“, – Eltai komentavo A. Gerliakienė.
Pasak gydytojos, ministerijų mainai ir SAM perdavimas „Nemuno aušrai“ nebūtų protingas socialdemokratų žingsnis. Jeigu, vis tik, taip nutiktų, A. Gerliakienė neabejoja, kad medikai reaguotų – tik protestas būtų reiškiamas ne streikais, bet emigracija.
„Ji, deja, iš principo palaiko destrukcinius dalykus. Atėjus šios partijos atstovui, manau, tie destrukciniai dalykai bus įtraukiami į pertvarką. Gero mes nesitikime iš tokių pokyčių“, – neslėpė ji.
„Nežinau, ar priešinsis bendruomenė mitingais. Aš manau, kad bus tyliai balsuojama kojomis. (...) Tiesiog jaunimas išvyks“, – niūrius scenarijus prognozavo Medikų sąjūdžio atstovė.
Gydytojų sąjungos vadovas sako, kad ministerijų mainai stabdytų suplanuotus darbus
Savo ruožtu Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas pažymi – jeigu socialdemokratai nutars mainyti Kultūros ministeriją į SAM, didžiausia problema kiltų ne dėl to, kad ši institucija būtų atiduota „Nemuno aušrai“. Pasak jo, blogiausia būtų tai, kad pokyčiai stabdytų jau suplanuotus darbus.
„Jeigu kalbame apie pačią partiją „Nemuno aušra“, kažkada buvo labai geras komentaras – juos išrinko Lietuvos žmonės. Norime mes to ar nenorime, jeigu partija tokia yra, tai yra. Bet kalba eitų ne apie ją pačią, bet apie tai, kad vyksta kažkokie nesuprantami dalykai“, – Eltai sakė profesorius.
„Mes jau su Sveikatos apsaugos ministerija, ministre esame sutarę planus, numatę, ką mes darysime, numatę visus savo žingsnius“, – sakė jis, užsimindamas apie SAM iniciatyvas dėl priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas naikinimo, pacientų eilių mažinimo.
„Aš žiūrėčiau neigiamai į tokį dalyką. Ne dėl to, kad viena ar kita partija, bet tiesiog dėl to, kad nebus darbų“, – pabrėžė L. Labanauskas.
ELTA primena, kad socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl Energetikos ir Kultūros ministerijų mainų, kultūros bendruomenės gretose kilo pasipiktinimas. Menininkai reikalauja, kad Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos.
Sekmadienį kultūrininkai rengė įspėjamąjį streiką, prieš kurį laiką vyko ir protestas prie Prezidentūros. Taip pat platinama ir peticija – ją jau pasirašė per 79 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Svarstant, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją, valdantieji kol kas oficialiai nesutarė dėl dar vienų ministerijų mainų, tačiau tokia opcija neatmetama. Apie galimybę keistis ministerijomis užsiminė ir Prezidentūra.
Tiesa, pirmadienį socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius LRT radijui užsiminė, ar dar vieni mainai neaštrintų ir taip problematiškos situacijos.
„Nėra taip paprasta nuspręsti, ką į ką išmainome. Tai ką dabar – sakyti sveikatą (Sveikatos apsaugos ministeriją – ELTA)? O sveikatos darbuotojai negali sukilti lygiai taip pat kaip kultūros darbuotojai? Galime užsukti tokį ciklą, kuris yra never ending story, pasaka be pabaigos“, – įspėjo jis.
Šiuo metu pagal koalicinę sutartį SAM priklauso socialdemokratams, ministerijai vadovauja Marija Jakubauskienė.