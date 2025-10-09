Į pažįstamą šalį grįžęs Golubickas: „Manau, kad esame gerai pasiruošę“

Primename, kad Lietuvos rinktinė šįvakar Suomijos sostinėje Helsinkyje stos į kovą su Suomijos futbolininkais. Dvikova prasidės 19 valandą, ją tiesiogiai rodys LRT PLIUS kanalas ir portalas LRT.lt.
O jau sekmadienį lietuviai Kaune stos į svarbią kovą su Lenkijos futbolininkais. Bilietus į šį susitikimą įsigyti kviečiame paspaudus čia.
Į pastaruoju metu sau neblogai pažįstamą šalį sugrįžęs P. Golubickas plačiau papasakojo apie pasirengimą rungtynėms bei turimus lūkesčius.
„Nekantravau sugrįžti į rinktinę. Paskutiniame lange parodėme, kad galime žaisti gerai, o dabar, šiuose dvejuose susitikimuose, norime būti dar geresni aikštėje. Norime parodyti sirgaliams, kad galime ne tik kovoti, ne tik gerai žaisti, bet ir laimėti.
Į visas rungtynes eini parodyti geriausią savo versiją. Manau, kad esame gerai pasiruošę, išanalizavę varžovus. Reikia aikštėje atiduoti visas jėgas, stengtis atlikti visus susitarimus, visas užduotis. Praeitose rungtynėse praleidome pigius įvarčius, tad reikia ištaisyti šias klaidas, reikia būti stipresniems.
Pirmoje akistatoje žaidimą pradėjome sunkiai, bet būna rungtynėse tų fazių, kur kažkur reikia pakentėti, palaukti. Tiesiog tikėkimės, kad šiandien bus geriau“, – mačo išvakarėse kalbėjo saugas.
Šiuo metu jis pats žaidžia Suomijoje ir kol kas šį savo etapą vertina tik pozityviai.
„Esu labai patenkintas – gaunu daugiau žaidybinės praktikos, tai čia man vienas svarbiausių dalykų. Norisi grįžti į žaidybinį ritmą, pelnyti įvarčius, dalinti rezultatyvius perdavimus. Šiai dienai ir Europoje turime rungtynių, ir kovojame dėl čempionų titulo, tad tikrai esu labai patenkintas, džiaugiuosi“, – pasakojo P. Golubickas.
