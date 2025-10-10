Edgaras Jankauskas po dvikovos Suomijoje: „Šiame lygyje visas atkarpas reikia mokėti žaisti vienodai“

Ketvirtadienio vakarą lietuviai po Pijaus Širvio įvarčio pirmavo prieš suomius, tačiau du šeimininkų smūgiai antro kėlinio pradžioje garantavo jiems pergalę 2:1.
Kitas rungtynes lietuviai žais sekmadienį Kaune, kai priims Lenkijos futbolininkus.
Po ketvirtadienio rungtynių Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas išskyrė esminius dvikovos akcentus.
„Dvikovą, ko gero, galima būtų suskirstyti atkarpomis ir tą lemiamą atkarpą per antrojo kėlinio pirmas 15 minučių mes pralaimėjome rungtynes, nors tikrai sužaidėme pirmą kėlinį labai brandžiai ir solidžiai. Užduotis sau iškeltas, manau, sėkmingai įvykdėme, įmušėme gražų įvartį. Buvome labai brandi komanda, atlaikėme tą pradinį spaudimą.
Tačiau per tą atkarpą davėme per lengvai skersuoti kamuolį į baudos aikštelę. Aišku, tas pirmas įvartis toks nelaimingas atsitikimas, toks kuriozinis, daug žmonių, pataikė kamuolys į galvą, sėkmingai atšoko ir, aišku, tai toks smūgis komandai. Deja, praleidome tą antrą įvartį tokį, gynyboje vėl nesusirikiavome, palikome atvirą zoną, iš kurios varžovai įmušė pergalingą įvartį“, – kalbėjo treneris.
Paklaustas, kas nulėmė tą nesėkmingą atkarpą antro kėlinio pradžioje, treneris išskyrė pralaimėtas dvikovas.
„Antro kėlinio pirmosiomis minutėmis mes pralaimėjome savo dvikovas, per lengvai leidome varžovams ateiti iki mūsų baudos aikštelės. Po šitų dviejų smūgių mūsų komanda vėl susiėmė į rankas, vėl pradėjome žaisti savo žaidimą. Matyt, kad tokia pamokėlė būtų, kad šitame lygyje reikia mokėti, reikia stengtis visas atkarpas žaisti vienodai. Aišku, tai nėra lengva, nes žaidėme su galinga komanda. Čia ir Lenkijos rinktinė pralaimėjo.
Aišku, nebus taip, kad pavyks visas rungtynes išlaikyti vienodą dinamiką, varžovai taip pat yra aukšto meistriškumo komanda. Deja, šiandien apmaudu, bet yra ir gerų dalykų. Po pirmojo kėlinio buvo klausimų, kuri čia komanda švęs pergalę. Deja, bet šį kartą ne mūsų naudai šitos rungtynės baigėsi“, – teigė treneris.
Iki rungtynių su Lenkija lieka vos kelios dienos, o trenerio teigimu svarbu bus atsistatyti tiek fiziškai, tiek psichologiškai.
„Reikia sugebėti kuo greičiau atsistatyti fiziškai ir psichologiškai, nes tokios rungtynės vis tiek duoda slėgį. Daug darbo įdėta, vyrai tikrai sąžiningai kovojo, manau, sudėjo visas pastangas. Deja, rungtynės nesibaigė sėkmingai. Bet vėlgi, ateina sekanti akistata, darysime išvadas ir ruošimės“, – pasakojo treneris.
