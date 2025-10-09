Jonušaitė žaidė Europoje, Mačiulaičio įvarčio Šiaurės Airijoje neužteko

Pirmosios tarpusavio rungtynės vyko Belgijoje ir pasibaigė lygiu rezultatu 1:1, o R. Jonušaitė šiose rungtynėse žaidė 88 minutes.
Trečiadienį Augustino Klimavičiaus ginamas „Sestri Levante“ klubas iškrito iš Italijos „Serie D“ klubų „Coppa Italia“ turnyro, kadangi svečiuose 0:3 pralaimėjo „Vado“ klubui.
Tuo metu antradienį Nedas Mačiulaitis žaidė startinėje „Carrick Rangers“ klubo sudėtyje ir pelnė įvartį 42 minutę, bet jo ekipa svečiuose 2:3 pralaimėjo „Armagh“ klubui ir iškrito iš Šiaurės Airijos lygos taurės šešioliktfinalio. Įdomu tai, kad visi įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje, o varžovai beveik pusvalandį žaidė mažumoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!