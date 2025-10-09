Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Jonušaitė žaidė Europoje, Mačiulaičio įvarčio Šiaurės Airijoje neužteko

2025-10-09 20:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 20:42

Į moterų Europos taurės pagrindinį etapą patekti stengiasi Rimantės Jonušaitės atstovaujama Briuselio „Anderlecht“ ekipa, kuri paskutiniame atrankos etape susirėmė su „Braga“ ekipa.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.

0

Pirmosios tarpusavio rungtynės vyko Belgijoje ir pasibaigė lygiu rezultatu 1:1, o R. Jonušaitė šiose rungtynėse žaidė 88 minutes.

Trečiadienį Augustino Klimavičiaus ginamas „Sestri Levante“ klubas iškrito iš Italijos „Serie D“ klubų „Coppa Italia“ turnyro, kadangi svečiuose 0:3 pralaimėjo „Vado“ klubui.

Tuo metu antradienį Nedas Mačiulaitis žaidė startinėje „Carrick Rangers“ klubo sudėtyje ir pelnė įvartį 42 minutę, bet jo ekipa svečiuose 2:3 pralaimėjo „Armagh“ klubui ir iškrito iš Šiaurės Airijos lygos taurės šešioliktfinalio. Įdomu tai, kad visi įvarčiai buvo įmušti pirmajame kėlinyje, o varžovai beveik pusvalandį žaidė mažumoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis liko ant suolo Italijoje, Jonušaitė pasižymėjo Belgijoje (3)
Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Jonušaitės pradžia Belgijoje: trys rungtynės – trys įvarčiai (1)

