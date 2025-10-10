Jamesas dėl nugaros traumos negalės žaisti NBA sezono pradžioje

ESPN skelbia, jog 40-mečiui buvo nustatytas nugaros skausmas, plintantis į koją. Dėl to krepšininkas praleis 3–4 savaites.
40-mečiui artėjantis sezonas NBA bus 23-iasis. Gruodį jam sukaks 41-eri.
Praėjusį sezoną NBA legenda sužaidė 70 mačų ir fiksavo 24,4 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
