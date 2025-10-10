Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Matas Buzelis solidžiai prisidėjo prie „Bulls“ pergalės prieš „Cavaliers“ NBA ikisezoninėse rungtynėse

2025-10-10 08:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 08:02

Ikisezoninėse Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ ekipa 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) pranoko Klivlando „Cavaliers“ komandą.

M.Buzelis atliko galingą dėjimą (Scanpix nuotr.)

Ikisezoninėse Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ ekipa 119:112 (32:32, 18:15, 37:39, 32:26) pranoko Klivlando „Cavaliers“ komandą.

Likus žaisti 2 minutes ketvirtajame kėlinyje rezultatas dar buvo lygus (110:114), bet tuomet taškus rinko Lachlanas Olbrichas – 114:110. Klivlando komandą dar truktelėjo Tyrese’as Proctoras (112:114), bet rungtynes „Bulls“ užbaigė spurtu 5:0 ir susitikimą laimėjo 119:112.

Lietuvis aikštėje praleido 19 minučių, pelnė 11 taškų (1/2 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 2 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, 2 sykius suklydo ir 3 kartus prasižengė.

M.Buzelis ir vėl sugebėjo sirgalius pradžiuginti galingu dėjimu į krepšį.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Ayo Dosunmu, kuris pelnė 16 taškų (6/14 metimai), Joshas Giddey (7 atk. kam., 6 rez. per.) ir Jevonas Carteris pridėjo po 14, Zachas Collinsas – 13 (8 atk. kam.).

Klivlando komandai Donovanas Mitchellas įmetė 22 taškus (8/16 metimai), Evanas Mobley surinko 21 (6/10 metimai), De’Andre Hunteris – 20 (6/12 metimai).

