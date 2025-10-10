Po dviejų LSFL turų be pralaimėjimų žengia tik VU

Lietuvos sporto universitetas 1:0 Klaipėdos universitetas
Turą atidarė dvikova LFF Kauno treniruočių centre tarp LSU ir čempionų titulą ginančio KU. Šių rungtynių esminis įvykis nutiko 62-ąją minutę. Vos po keitimo pasirodęs Matas Kvedarauskas atliko rezultatyvų perdavimą iš kairiojo krašto, o kamuolį susistabdęs Gediminas Vansevičius žaibiškai susikūrė erdvę smūgiui atlikti.
Rungtynių santrauka su trenerių Tomo Miliausko ir Evaldo Misiūno komentarais:
Vilniaus universitetas 4:2 Vytauto Didžiojo universitetas
Net šešis įvarčius žiūrovai išvydo Vilniaus universiteto stadione Saulėtekyje. VDU atstovai 27 minutę pavyzdingai išpildė standartinę situaciją, kurią sėkmingai uždarė Reinas Batutis. Po šio momento sekė aikštės šeimininkų rezultatyvūs atsakai – komandines atakas taikliais smūgiais užbaigė Vilius Jucys (30 min.), Karolis Šutovičius (37 min.) ir Aloyzas Linkevičius (49 min.).
Svečiai neketino pasiduoti, o žaidybinę intrigą į rungtynes grąžino Tautvydas Šiugdžinis (52 min.). Paskutinis dvikovos įvartis 89 minutę buvo įskaitytas VDU vartininkui Rokui Bagdonavičiui, kuriam nepavyko atremti galingo Danielio Sadovskio smūgio.
Rungtynių santrauka su trenerių Rimanto Turskio ir Luko Marcinkevičiaus komentarais:
Kauno technologijos universitetas 2:1 Vilnius TECH
KTU savo stadione priėmė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų suburtą komandą. Kauno atstovai pirmavo susitikime po suomio Christopherio Locketto Fowlerio (34 min.) ir Danieliaus Sapitavičiaus (50 min.) įvarčių. Svečiai sušvelnino skirtumą Jurgio Stankevičiaus taikliu smūgiu (61 min.).
Trečiojo turo anonsas
Spalio 14 d. 20.00 val. KU – Vilnius TECH. Rungtynės vyks Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikšteje.
Spalio 14 d. 20.00 val. VDU – LSU. Rungtynės vyks VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione.
Spalio 15 d. 19:30 val. KTU – VU. Rungtynės vyks KTU stadione.
