TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Po dviejų LSFL turų be pralaimėjimų žengia tik VU

2025-10-10 08:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 08:38

Antradienį ir trečiadienį buvo sužaisti Lietuvos studentų futbolo čempionato 2-ojo turo susitikimai, kuriuos laimėjo aikščių šeimininkai – LSU, VU ir KTU studentai.

Rimantas Turskis | Allos Fedorčenko ir Manto Stankevičiaus nuotr.

0

Lietuvos sporto universitetas 1:0 Klaipėdos universitetas

Turą atidarė dvikova LFF Kauno treniruočių centre tarp LSU ir čempionų titulą ginančio KU. Šių rungtynių esminis įvykis nutiko 62-ąją minutę. Vos po keitimo pasirodęs Matas Kvedarauskas atliko rezultatyvų perdavimą iš kairiojo krašto, o kamuolį susistabdęs Gediminas Vansevičius žaibiškai susikūrė erdvę smūgiui atlikti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių santrauka su trenerių Tomo Miliausko ir Evaldo Misiūno komentarais:

Vilniaus universitetas 4:2 Vytauto Didžiojo universitetas

Net šešis įvarčius žiūrovai išvydo Vilniaus universiteto stadione Saulėtekyje. VDU atstovai 27 minutę pavyzdingai išpildė standartinę situaciją, kurią sėkmingai uždarė Reinas Batutis. Po šio momento sekė aikštės šeimininkų rezultatyvūs atsakai – komandines atakas taikliais smūgiais užbaigė Vilius Jucys (30 min.), Karolis Šutovičius (37 min.) ir Aloyzas Linkevičius (49 min.).

Svečiai neketino pasiduoti, o žaidybinę intrigą į rungtynes grąžino Tautvydas Šiugdžinis (52 min.). Paskutinis dvikovos įvartis 89 minutę buvo įskaitytas VDU vartininkui Rokui Bagdonavičiui, kuriam nepavyko atremti galingo Danielio Sadovskio smūgio.

Rungtynių santrauka su trenerių Rimanto Turskio ir Luko Marcinkevičiaus komentarais:

Kauno technologijos universitetas 2:1 Vilnius TECH

KTU savo stadione priėmė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų suburtą komandą. Kauno atstovai pirmavo susitikime po suomio Christopherio Locketto Fowlerio (34 min.) ir Danieliaus Sapitavičiaus (50 min.) įvarčių. Svečiai sušvelnino skirtumą Jurgio Stankevičiaus taikliu smūgiu (61 min.).

Trečiojo turo anonsas

Spalio 14 d. 20.00 val. KU – Vilnius TECH. Rungtynės vyks Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikšteje.

Spalio 14 d. 20.00 val. VDU – LSU. Rungtynės vyks VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione.

Spalio 15 d. 19:30 val. KTU – VU. Rungtynės vyks KTU stadione.

