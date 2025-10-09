Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Edgaras Voitechovskis – pasaulio imtynių veteranų čempionato finale

2025-10-09 18:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 18:15

Tatabanijoje (Vengrija) vykstančiame pasaulio veteranų imtynių čempionate Edgaras Voitechovskis iškovojo dvi pergales ir šiandien vakare kovos dėl aukso medalio!

Edgaras Voitechovskis | Organizatorių nuotr.

0

Laisvųjų imtynių turnyro „A“ divizione (35-40 metų) klaipėdietis svoryje iki 88 kilogramų per minutę ant menčių paguldė amerikietį Luisą Onofrę Valencią, o pusfinalyje aiškia persvara rezultatu 10:0 įveikė gruziną Temurą Gelitašvilį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šioje dvikovoje kilimo teisėjas gruziną baudė įspėjimais už nesportinius veiksmus – paėmimus už pirštų ir pavojingą ataką, kuomet Edgarui pirštu sužalojo akį. Nepaisant įspėjimų, Gelitašvilis beveik iki finalinio švilpuko mėgino panaikinti kuklų dviejų taškų atsilikimą, tačiau jo paskutinę ataką protingai atrėmė Edgaras bei perėmė iniciatyvą parteryje. E. Voitechovskis 8 taškus surinko per paskutines 12 sekundžių!

Finale Edgaras Voitechovskis grumsis su po UWW vėliava kovojančių Alanu Zasejevu.

„Tai bus principinė dvikova, Edgaras dega noru atsirevanšuoti už pernykštį pralaimėjimą pasaulio veteranų čempionate Kroatijoje. Tąsyk Poreče dvikova baigėsi lygiosioms 6:6, tačiau pagal papildomus kriterijus pergalė buvo skirta Edgaro varžovui“, – telefonu apie klaipėdiečio nusiteikimą prieš lemiamą kovą pasakojo čempionatą stebintis LIF prezidentas Aleksandras Kazakevičius.

Be Edgaro Voitechovskio čempionate kovojo, tačiau be apdovanojimų liko Andrius Reischas (A div; 78 kg), Aleksejus Abibokas (C div. 46-50 metų; 70 kg) ir Antanas Merkevičius (E div. 56-60 metų; 70 kg).

Graikų-romėnų turnyre mūsų šalies garbę gins vienintelis klasikas Stanislavas Volotkevičius (B div. 41-45 metai; 130 kg).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

