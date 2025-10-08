Panevėžio sporto centro dziudo kovotojai sėkmingai varžosi šalies ir tarptautinėse arenose

Adriana Giršvaldaitė Čekijos mieste Brno vykusiose Europos dziudo taurės varžybose, pademonstravusi tvirtą charakterį ir aukštą sportinį meistriškumą svorio kategorijoje iki 63 kg laimėjo bronzą. Jaunoji sportininkė pirmuosiuose etapuose užtikrintai įveikė varžoves iš Ukrainos ir Italijos, taip užsitikrindama vietą tarp geriausiųjų. Deja, pusfinalyje nepavyko įveikti itin stiprios sportininkės iš Lenkijos, tačiau tai nesutrukdė panevėžietei tęsti kovos dėl prizinės vietos. Laimėjusi mažąjį finalą Adriana laimėjo trečiąją vietą ir pasidabino bronzos medaliu. Europos dziudo taurė yra viena svarbiausių jaunimo tarptautinių varžybų Europoje, kuriose dalyvauja pajėgiausi sportininkai iš viso žemyno. Šios varžybos ne tik ugdo sportinį meistriškumą, bet ir suteikia galimybę kaupti reitingo taškus bei patirtį aukščiausio lygio turnyruose.
Kaimyninėje Latvijoje vykusiame tarptautiniame dziudo turnyre „Auksinis ruduo 2025“ Natanas Giršvaldas (sv. kat. 46 kg) iškovojo trečiąją vietą. Tą pačią dieną vyko ir Šakių rajono atviras mokinių dziudo čempionatas, skirtas Šakių rajono mero taurei laimėti. Į varžybas susirinko apie 300 sportininkų iš įvairių šalies miestų, dalyvavo 24 komandos. Savo svorio kategorijose kovoję Goda Kareivaitė ir Deividas Žiurlys užėmė trečiąsias vietas.
Peru vyko Pasaulio jaunimo dziudo čempionatas, kuriame Lietuvai su dar trimis sportininkais atstovavo Panevėžio sporto centro ugdytinė Rugilė Stasiulytė. Svorio kategorijoje virš 78 kg kovojusi panevėžietė puikiai pasirodė pasaulinio lygio varžybose. Pirmojoje kovoje prieš kanadietę sportininkę Rugilė laimėjo atlikusi smaugimo veiksmą, o antrojoje kovoje nusileido Uzbekistano atstovei.
Panevėžio sporto centre dziudo moko treneriai Kęstutis Trumpis, Volodymyr Lukashevskyi, Vidas Klimašauskas, Ieva Klimašauskienė ir Ričardas Balta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!