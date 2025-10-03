Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Conoras McGregoras griežtai perspėjo Mike’ą Perry: „Jei nepasirodysi – viskas. Galėsi grįžti į tas parodomąsias kovas“

2025-10-03 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 21:43

Ketvirtadienio vakarą Conoras McGregoras buvo dėmesio centre dar vienoje „Bare Knuckle Fighting Championship“ (BKFC) spaudos konferencijoje, suorganizuotoje prieš Mike'o Perry susitikimą su Jeremy Stephensu.

Mike'as Perry ir Conoras McGregoras | „Stop“ kadras

Ketvirtadienio vakarą Conoras McGregoras buvo dėmesio centre dar vienoje „Bare Knuckle Fighting Championship“ (BKFC) spaudos konferencijoje, suorganizuotoje prieš Mike'o Perry susitikimą su Jeremy Stephensu.

REKLAMA
0

Praėjusią savaitę C. McGregoras perspėjo M. Perry, kad šis bus atleistas tiesiogiai 17 tūkst. žiūrovų akivaizdoje „Prudential Center“ arenoje, jei pasirodys prastai prieš J. Stephensą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai sekė po C. McGregoro neoficialaus M. Perry atleidimo 2024 m. liepą, kai M. Perry pralaimėjo profesionalią bokso kovą Jake‘ui Paului. BKFC bendrasavininkis tokiu rezultatu liko labai nepatenkintas.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar, kai M. Perry tapo pagrindine „BKFC 82“ turnyro žvaigžde, C. McGregoras dar kartą pakartojo savo grasinimą, jog ši kova gali būti paskutinė M. Perry šioje organizacijoje.

REKLAMA

„Į kovas grįžta „Smurto karalius“, – „BKFC 82“ spaudos konferencijoje sakė C. McGregoras. – Vyras, kuris atvėrė kelią šiame sporte, iškilo ir pasiekė neįtikėtinų dalykų.

Tada jis padarė klaidą [kovodamas su J. Paulu], pasuko kitu keliu, kas, mano nuomone, buvo didžiulė klaida.

Bet dabar jis grįžo, žmonės jį nuvertina, o jam reikia daug ką įrodyti... Ir tu žinai, kas ant kortos, Michaelai. Jei nepasirodysi – viskas. Galėsi grįžti į tas parodomąsias kovas ir „Misfits Boxing“. Mūsų keliai išsiskirs!

REKLAMA
REKLAMA

Bet aš tikiu, kad tu ateisi, padarysi savo darbą ir man bus įdomu tai pamatyti.“

M. Perry kova su J. Stephensu gali turėti didžiulės reikšmės ne tik kovoms be pirštinių, bet ir C. McGregoro ateičiai.

C. McGregoras ne kartą yra tvirtinęs, kad kovos po BKFC vėliava, kai užbaigs dar dvi likusias kovas pagal UFC kontraktą, kurio pabaiga numatyta Baltuosiuose rūmuose 2026 m.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skelbdamas, kad jo sugrįžimas į UFC yra oficialiai patvirtintas, C. McGregoras sakė, kad „BKFC 82“ pagrindinę kovą jis stebės kaip „varžovas“.

„Aš vertinsiu tuos du džentelmenus“, – pridūrė C. McGregoras.

Spaudos konferencijos pabaigoje buvo užsiminta, kad „BKFC 82“ nugalėtojas gali sulaukti kovos su C. McGregoru.

REKLAMA

Vis dėlto C. McGregoras pareiškė, kad jei šeštadienį įveiks J. Stephensą, M. Perry pirmiausia kovos dėl pasaulio čempiono titulo.

Dabartinis BKFC vidutinio svorio čempionas yra Davidas Mundellas, kuris jau seniai nori susikauti su M. Perry, nes jie du kartus buvo susitikę narve dar mišrių kovos menų karjeros metu.

D. Mundellas pradėjo kovinį kelią MMA, turėdamas 10-5 rekordą, o vėliau laimėjo 10 iš 11 kovų be pirštinių.

REKLAMA

C. McGregoro spaudos konferencijoje paklausė apie tai.

„Man patinka Mike’as. Sunku jo nemėgti, – apie sudėtingus santykius su M. Perry sakė airis. – Jis geras šeimos žmogus, nors ir turi problemų, bet ateina kovoti.

Aš tiesiog manau, kad pasaulio čempiono titulas yra svarbiausia. Tu niekada nebuvai pasaulio čempionu. Čia turi galimybę.“

M. Perry atsikirto primindamas C. McGregorui, kad šis dar nekovojo organizacijoje ir iškvietė jį atsiimti „Smurto karaliaus“ karūną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš esu šito š*** savininkas, – atrėžė C. McGregoras. – Apie ką tu kalbi? Aš esu savininkas. Aš sudėlioju kovas! Tau reikia kilti link pasaulio titulo, kitaip būsi čia šiandien, o rytoj – dingsi.

Michaelai Perry, tu būsi tik vėjo pirstelėjimas. Toks ir liksi, jei nekilsi iki kovos dėl pasaulio titulo.“

M. Perry dar kartą atrėžė sakydamas, kad pastaruoju metu pasiekė daug daugiau nei C. McGregoras kovų pasaulyje.

„Aš grįžtu į Baltuosius rūmus, – atsakė C. McGregoras. – O tu bandai kabintis ir keistis rolėmis. Jei tai praeisi, tavęs laukia pasaulio čempiono titulas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų