Conoras McGregoras griežtai perspėjo Mike’ą Perry: „Jei nepasirodysi – viskas. Galėsi grįžti į tas parodomąsias kovas“

Praėjusią savaitę C. McGregoras perspėjo M. Perry, kad šis bus atleistas tiesiogiai 17 tūkst. žiūrovų akivaizdoje „Prudential Center“ arenoje, jei pasirodys prastai prieš J. Stephensą.
Tai sekė po C. McGregoro neoficialaus M. Perry atleidimo 2024 m. liepą, kai M. Perry pralaimėjo profesionalią bokso kovą Jake‘ui Paului. BKFC bendrasavininkis tokiu rezultatu liko labai nepatenkintas.
Dabar, kai M. Perry tapo pagrindine „BKFC 82“ turnyro žvaigžde, C. McGregoras dar kartą pakartojo savo grasinimą, jog ši kova gali būti paskutinė M. Perry šioje organizacijoje.
„Į kovas grįžta „Smurto karalius“, – „BKFC 82“ spaudos konferencijoje sakė C. McGregoras. – Vyras, kuris atvėrė kelią šiame sporte, iškilo ir pasiekė neįtikėtinų dalykų.
Tada jis padarė klaidą [kovodamas su J. Paulu], pasuko kitu keliu, kas, mano nuomone, buvo didžiulė klaida.
Bet dabar jis grįžo, žmonės jį nuvertina, o jam reikia daug ką įrodyti... Ir tu žinai, kas ant kortos, Michaelai. Jei nepasirodysi – viskas. Galėsi grįžti į tas parodomąsias kovas ir „Misfits Boxing“. Mūsų keliai išsiskirs!
Bet aš tikiu, kad tu ateisi, padarysi savo darbą ir man bus įdomu tai pamatyti.“
M. Perry kova su J. Stephensu gali turėti didžiulės reikšmės ne tik kovoms be pirštinių, bet ir C. McGregoro ateičiai.
C. McGregoras ne kartą yra tvirtinęs, kad kovos po BKFC vėliava, kai užbaigs dar dvi likusias kovas pagal UFC kontraktą, kurio pabaiga numatyta Baltuosiuose rūmuose 2026 m.
Skelbdamas, kad jo sugrįžimas į UFC yra oficialiai patvirtintas, C. McGregoras sakė, kad „BKFC 82“ pagrindinę kovą jis stebės kaip „varžovas“.
„Aš vertinsiu tuos du džentelmenus“, – pridūrė C. McGregoras.
Spaudos konferencijos pabaigoje buvo užsiminta, kad „BKFC 82“ nugalėtojas gali sulaukti kovos su C. McGregoru.
Vis dėlto C. McGregoras pareiškė, kad jei šeštadienį įveiks J. Stephensą, M. Perry pirmiausia kovos dėl pasaulio čempiono titulo.
Dabartinis BKFC vidutinio svorio čempionas yra Davidas Mundellas, kuris jau seniai nori susikauti su M. Perry, nes jie du kartus buvo susitikę narve dar mišrių kovos menų karjeros metu.
D. Mundellas pradėjo kovinį kelią MMA, turėdamas 10-5 rekordą, o vėliau laimėjo 10 iš 11 kovų be pirštinių.
C. McGregoro spaudos konferencijoje paklausė apie tai.
„Man patinka Mike’as. Sunku jo nemėgti, – apie sudėtingus santykius su M. Perry sakė airis. – Jis geras šeimos žmogus, nors ir turi problemų, bet ateina kovoti.
Aš tiesiog manau, kad pasaulio čempiono titulas yra svarbiausia. Tu niekada nebuvai pasaulio čempionu. Čia turi galimybę.“
M. Perry atsikirto primindamas C. McGregorui, kad šis dar nekovojo organizacijoje ir iškvietė jį atsiimti „Smurto karaliaus“ karūną.
„Aš esu šito š*** savininkas, – atrėžė C. McGregoras. – Apie ką tu kalbi? Aš esu savininkas. Aš sudėlioju kovas! Tau reikia kilti link pasaulio titulo, kitaip būsi čia šiandien, o rytoj – dingsi.
Michaelai Perry, tu būsi tik vėjo pirstelėjimas. Toks ir liksi, jei nekilsi iki kovos dėl pasaulio titulo.“
M. Perry dar kartą atrėžė sakydamas, kad pastaruoju metu pasiekė daug daugiau nei C. McGregoras kovų pasaulyje.
„Aš grįžtu į Baltuosius rūmus, – atsakė C. McGregoras. – O tu bandai kabintis ir keistis rolėmis. Jei tai praeisi, tavęs laukia pasaulio čempiono titulas.“
