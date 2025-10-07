Masiškai plinta naujas Kate Middleton vaizdo įrašas internete: pamatę, ką ji daro, negalėjo patikėti

Apsilankymo karališkųjų oro pajėgų bazėje RAF Coningsby metu ji drąsiai įlipo siaurais laipteliais, kad galėtų pažvelgti į visiškai paruošto Quick Reaction Alert „Typhoon“ naikintuvo kabiną. Iš lėktuvo ji išlipo taip pat atbulomis – ir tai akimirksniu patraukė gerbėjų dėmesį.
Komentatoriai negailėjo gerų žodžių
„Mūsų princesė Kate – tobulybė, net kai eina atbulomis“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Ji tikrai gali viską.“
Trečiasis juokavo: „Tas kostiumas – labai stilingas. Esu nustebęs, kad ji sugebėjo išlipti iš lėktuvo su aukštakulniais.“
Kate vizito metu atrodė nepriekaištingai – vilkėjo elegantišką pilką kostiumą ir derantį megztinį.
Apsilankymo metu ji išbandė ir skrydžio treniruoklį – pirmą kartą pilotavo virtualų naikintuvą bei atliko „loop the loop“ manevrą. Princesė prisipažino anksčiau bandžiusi tik sraigtasparnio pilotų treniruoklį, tačiau, pasak stebėtojų, su užduotimi susitvarkė puikiai ir akivaizdžiai mėgavosi patirtimi.
Po skrydžio grupės kapitonas Paulas O’Grady sakė: „Ji atrodo kaip tikra pilotė – gal reikės ją oficialiai apmokyti ir leisti skristi „Typhoon“, jei tik sutiks.“
Tai buvo pirmasis Kate apsilankymas šioje bazėje nuo tada, kai ji tapo Karališkųjų oro pajėgų garbės komodore. Vizito metu princesė susitiko su kariškių šeimomis ir pasidalijo, kad jos jauniausias sūnus princas Louis svajoja vieną dieną tapti naikintuvo pilotu, tačiau, kaip pridūrė pati: „Pasakysiu jiems, kad tai užtrunka aštuonerius metus ir reikalauja labai daug darbo.“
