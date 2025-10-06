Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Rūta Banionytė svarbia proga paviešino atvirą laišką: „Man, kaip mamai, tai labai jautri diena“

2025-10-06 20:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 20:46

„Šokoladas sielai“ įkūrėjos ir nuomonės formuotojos Rūtos Banionytės šeimoje – šventė. Gimtadienį švenčia jos dukra Kamilė. Šios dienos proga ji pasidalijo atviru laišku.

Rūta Banionytė (nuotr. Instagram)
13

„Šokoladas sielai“ įkūrėjos ir nuomonės formuotojos Rūtos Banionytės šeimoje – šventė. Gimtadienį švenčia jos dukra Kamilė. Šios dienos proga ji pasidalijo atviru laišku.

REKLAMA
1

Šia džiugia proga moteris pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Rūtos Banionytės šeimos atostogos
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūtos Banionytės šeimos atostogos

Jautrūs žodžiai ir šiltos nuotraukos

Instagram tinkle ji paskelbė mielas dukrytės ir visos šeimos nuotraukas, o prieraše kreipėsi į dukrą jautriais žodžiais. Rūta rašė:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveikinu mūsų Kamilytę su 5-uoju gimtadieniu!

Pasinaudodama proga permąstau savo motinystę. Žinot, kaip būna – praėjus šiek tiek laiko pasimato, kas ir kodėl vyko…

REKLAMA
REKLAMA

Man, kaip mamai, tai labai jautri diena. Dienos bėga taip greitai, kad kartais net nesuvokiu, kaip iš mažo leliuko užaugo tokia graži, protinga, jautri mergaitė, kuri kasdien džiugina mus visus savo buvimu.

REKLAMA

Kai žvelgiu atgal, suprantu, kad mano dukros atėjo į skirtingus gyvenimo etapus ir su savo misijomis.

Emanuelė kažkada sugrąžino mane į Lietuvą, įkvėpė labiau rūpintis savimi ir ištraukė iš painiausio gyvenimo etapo Los Andžele.

Kamila atėjo tada, kai prasidėjo ramesni, meilės ir saugumo kupini gyvenimo puslapiai. Jai labai pasisekė – aš jau buvau apsitvarkiusi buitį ir galėjau skirti jai daug energijos. Jos atėjimas mane atjaunino ir įnešė stabilumo – į santykius su Mindaugu.

REKLAMA
REKLAMA

Pasakysiu atvirai, Kamilytė – tikrosios “svarstyklės”: gali lengvai supykti, bet kai myli – myli visa širdimi. O jau kaip ji juokiasi – tai prisipildo visi namai!

Pamatytumėte mūsų vakarus – vyksta meilės ritualai su persipynimais, niuniavimais ir bučiniais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dažnai gaunu klausimų apie auginimo filosofiją – turiu ją. Niekuomet nekritikuoju mergaičių, daug tariuosi ir visada gerbiu jų nuomonę.

Abi dukras auginau daugiausiai tarp savų, su daug gamtos ir gero maisto. Emanuelės auginime labai dalyvavo močiutė, o kai gimė Kamila, močiutė jau buvo persikrausčiusi ir pradėjusi keliones po pasaulį.

REKLAMA

Mes su Mindaugu Kamilą auginome kartu – ir dieną, ir naktį. Auklėjimo klausimais nesipykome – Mindaugas mato, kokia užaugo Emutė, ir pasitiki mano metodais.

Motinystė man patinka. Stengiuosi būti geriausia, kokia galiu savo mergaitėms. Balansuoju, kaip ir dauguma iš mūsų. Nė nežinau, kas bus ateityje, bet šiandien galiu pasidžiaugti gražiu motinystės etapu, palinkėti sau stiprybės, o Kamilytei – toliau skleistis, spindėti ir mėgautis mylimų žmonių šiluma.

Su 5-uoju gimtadieniu, Kamilyte!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų