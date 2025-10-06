Rūta Banionytė svarbia proga paviešino atvirą laišką: „Man, kaip mamai, tai labai jautri diena“

Šia džiugia proga moteris pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Jautrūs žodžiai ir šiltos nuotraukos
Instagram tinkle ji paskelbė mielas dukrytės ir visos šeimos nuotraukas, o prieraše kreipėsi į dukrą jautriais žodžiais. Rūta rašė:
„Sveikinu mūsų Kamilytę su 5-uoju gimtadieniu!
Pasinaudodama proga permąstau savo motinystę. Žinot, kaip būna – praėjus šiek tiek laiko pasimato, kas ir kodėl vyko…
Man, kaip mamai, tai labai jautri diena. Dienos bėga taip greitai, kad kartais net nesuvokiu, kaip iš mažo leliuko užaugo tokia graži, protinga, jautri mergaitė, kuri kasdien džiugina mus visus savo buvimu.
Kai žvelgiu atgal, suprantu, kad mano dukros atėjo į skirtingus gyvenimo etapus ir su savo misijomis.
Emanuelė kažkada sugrąžino mane į Lietuvą, įkvėpė labiau rūpintis savimi ir ištraukė iš painiausio gyvenimo etapo Los Andžele.
Kamila atėjo tada, kai prasidėjo ramesni, meilės ir saugumo kupini gyvenimo puslapiai. Jai labai pasisekė – aš jau buvau apsitvarkiusi buitį ir galėjau skirti jai daug energijos. Jos atėjimas mane atjaunino ir įnešė stabilumo – į santykius su Mindaugu.
Pasakysiu atvirai, Kamilytė – tikrosios “svarstyklės”: gali lengvai supykti, bet kai myli – myli visa širdimi. O jau kaip ji juokiasi – tai prisipildo visi namai!
Pamatytumėte mūsų vakarus – vyksta meilės ritualai su persipynimais, niuniavimais ir bučiniais.
Dažnai gaunu klausimų apie auginimo filosofiją – turiu ją. Niekuomet nekritikuoju mergaičių, daug tariuosi ir visada gerbiu jų nuomonę.
Abi dukras auginau daugiausiai tarp savų, su daug gamtos ir gero maisto. Emanuelės auginime labai dalyvavo močiutė, o kai gimė Kamila, močiutė jau buvo persikrausčiusi ir pradėjusi keliones po pasaulį.
Mes su Mindaugu Kamilą auginome kartu – ir dieną, ir naktį. Auklėjimo klausimais nesipykome – Mindaugas mato, kokia užaugo Emutė, ir pasitiki mano metodais.
Motinystė man patinka. Stengiuosi būti geriausia, kokia galiu savo mergaitėms. Balansuoju, kaip ir dauguma iš mūsų. Nė nežinau, kas bus ateityje, bet šiandien galiu pasidžiaugti gražiu motinystės etapu, palinkėti sau stiprybės, o Kamilytei – toliau skleistis, spindėti ir mėgautis mylimų žmonių šiluma.
Su 5-uoju gimtadieniu, Kamilyte!“
