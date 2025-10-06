Kalendorius
Žmonės

Istorinę kovą Kaune laimėjęs Eimantas Stanionis parodė, kaip atsigauna: kadrai atima žadą

2025-10-06 18:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 18:13

Rugsėjo 27 dieną istorinę kovą Kauno „Žalgirio" arenoje laimėjęs boksininkas Eimantas Stanionis pasidalijo, kaip leidžia dienas pasibaigus intensyviam pasiruošimui.

4

Rugsėjo 27 dieną istorinę kovą Kauno „Žalgirio“ arenoje laimėjęs boksininkas Eimantas Stanionis pasidalijo, kaip leidžia dienas pasibaigus intensyviam pasiruošimui.

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Eimantas Stanionis (Nuotr. BNS)
Išvyko į kelionę

Žinomas boksininkas savo Instagram paskyroje įkėlė kelias nuotraukas, prie kurių trumpai rašė: 

„Minčių perkrovimas“.

Jose matoma, kad sporto vyras visgi nepamiršo – dvejose iš jų jis sporto salėje mina dviratį.

Kitose nuotraukose užfiksuoti žadą atimantys vaizdai: nufotografuotas gražus Turkijos peizažas, o lokacijos žyma atskleidžia, kad dienas jis leidžia prabangiame Lujo Bodrum viešbutyje.

Primename, kad rugsėjo 27 d. Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas E. Stanionis.

