TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Eimantas Stanionis kreipiasi į visus: siunčia žinią

2025-09-30 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 13:55

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis. Po įspūdingos pergalės jis pasidalijo žinute su padėka Lietuvai.

Eimantas Stanionis (Nuotr. BNS, Facebook)
4

Šeštadienį Kauno „Žalgirio" areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13" ir „Stanionis promotions" kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis. Po įspūdingos pergalės jis pasidalijo žinute su padėka Lietuvai.

Praūžus kovai gimtinėje, E. Stanionis socialiniuose tinkluose paviešino jautrų įrašą.

Eimantas Stanionis (Nuotr. BNS)
Eimantas Stanionis pasidalijo žinute

Pasidalijęs nuotrauka iš kovų turnyro, Eimantas dėkojo Lietuvai už palaikymą.

„Ačiū, Lietuva.

Akimirka, kurios nepamiršiu visą savo gyvenimą, vienybė, palaikymas, skanduotės ir Lietuvos himnas prieš kovą yra dalykai, kurie vis dar be sustojimo skamba mano galvoje“, – socialiniame tinkle rašė E. Stanionis.

Primename, kad E. Stanionis svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).

Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės. E. Stanionis visus 10 raundų dominavo, nebuvo stipriau sužeistas ir iškovojo užtikrintą pergalę.

Po pergalės E. Stanionis ringe dėkojo šeimai, treneriui ir susirinkusiems sirgaliams, bet pripažino, kad tai nebuvo jo geriausias pasirodymas ir išreiškė abejonę dėl to, ar nori tęsti boksininko karjerą.

„Treniravausi sunkiai, labai sunkiai dirbau. Manau, kad persitreniravau, kartais per daug savęs atiduodu. Bet, pasakysiu, labai tragiškai šiandien boksavausi. 2-3 metus tie mano kalneliai.. Buvo sunkus etapas ir gyvenime, ir buvau metęs tą boksą 3-4 kartus. Ir dabar einu į bokso salę „ant klaustuko“ ir galvoju, ar dar myliu tą sporto šaką, ar nebemyliu. Labai sunku. Čia buvo mano svajonė – sukovoti „Žalgirio“ arenoje prieš visus“, – susigraudinęs sakė E. Stanionis.

