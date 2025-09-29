Eimantą Stanionį ringe stebėjusi žmona pastebėjo 1 detalę: „Jeigu turite, pasidalinkite“

Šeštadienį UTMA 13“ renginys pritraukė neįtikėtinai daug žiūrovų, nes jame dalyvavo ir pats Eimantas Stanionis.
Vyras atvyko ne vienas. Kartu atvyko vyro palaikyti žmona Emilija. Po renginio ji pasidalino jautriu laišku, kuris palies kiekvieno širdį.
Pasidalino jautriais žodžiais
Moteris pasibaigus renginiui, sekančia dieną pasidalino jautriu laišku bei savo mintimis:
„Kiekvieną kartą – kaip pirmą kartą.
Vakar buvo istoriška. Nepakartojama. Tokiais momentais supranti, kodėl kai kurios akimirkos iš tiesų vadinamos nepakartojamomis ir koks yra jų skonis. Atrodo, kad sustingsti tame momente ir jame galutinai paskęsti.
Vakar per Eimanto išėjimą nesugebėjau išsitraukti telefono ir įrašyti, sustingo rankos. Norėjosi sugerti viską akimis ir nepaleisti to vaizdo. Kuris vis bėga ir bėga prieš akis.
Vakar Eimantas dar kartą sušildė ir apstingdė mūsų visų širdis. Ne tiek visa savo stiprybe, galia ir performansu, bet savo tyrumu ir tikrumu. Humaniškumu“.
Emilija toliau tęsia rašydama apie vyro nuovargį bei kelią pilną iššūkių:
„Jis kiekvieną kartą papuošia kovas ir sušildo šį aršų sportą.
Šis sportas yra be galo sunkus ir juodas.
Pilnas skylių, kurių niekas nemato. Pilnas iššūkių ir bangų. Šis kelias kaip jūra, visada banguotas, kintantis. Tai kelias, kuriame turi išlikti stiprus pačiais pažeidžiamiausiais momentais, kuriuose jautiesi vienas.
Tokia momentai man persipina su didžiausia laime, bet ir su šlakeliu liūdesio, kuris slepiasi giliai šiame kelyje.
Norėtųsi pasauliui parodyti tiek daug tavęs. Tavo pavargusią sielą, kuri kartais nori padėti pirštines. Tavo pavargusias akis, kurios kartais nori užsimerkti į viską.
Ne kartą sakiau, bet nepažįstu stipriau ir tikriau dirbančio žmogaus.
Vakar matydama tavo žvilgsnį po kovos, tą žvilgsnį – kurį labai gerai pažįstu ir jau žinau, apie ką jis kalba – mačiau tik Elėjos besididžiuojančias akis.
Kurios vieną dieną matys viską, kas vakar buvo istoriškai uždokumentuota, kurios vieną dieną dar stipriau suvoks, kokį gyvenimo palydovą, Tėtį ji turi visam gyvenimui.
Visą renginį, kuriame girdėjosi Eimanto vardo skanduotės, beprotiška sinergija ir tokia neapsakoma bendrystė, publikos ryšys – jaučiausi kaip sapne.
Kitaip to nepavadinsi. Sapnas“, – rašo moteris.
Vėliau moteris rašė apie visiškai netikėtą įvykį, kuris įvyko kovos metu ir ji pripažino, jog tai tikras ženklas ir prašė žmonių 1 dalyko:
„Nežinau, ar kas nors galėjo įvykti dar ikoniškiau – jei kas nors netyčia turit, pasidalinkit įrašu – likus 10 sekundžių iki raundo pabaigos Eimanto kampe skraidė drugelis.
Aš pagalvojau, kad man vaidenasi, o Agnė šalia – o Dieve, ten drugelis! Neįtikėtina!
Drugelis Eimanto kampe, kuris skraidė aplink jį, simbolizuodamas dvasinį ryšį, išsvajotą laisvę, tarsi primindamas mums apie šį momentą ir jo reikšmę.
Ačiū Jums visiems iki vieno. Kartu mes tokie dideli. Ir tokie galingi.
Vakar viskas tapo neatsiejama vienas kito dalis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!