Eimantas Stanionis: apie prarastą motyvaciją boksui, į priekį vedančią discipliną, sužavėjusį palaikymą ir Dirksčio pergalę prieš Kanišauską

Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės. E. Stanionis visus 10 raundų dominavo, nebuvo stipriau sužeistas ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Po pergalės E. Stanionis ringe dėkojo šeimai, treneriui ir susirinkusiems sirgaliams, bet pripažino, kad tai nebuvo jo geriausias pasirodymas ir išreiškė abejonę dėl to, ar nori tęsti boksininko karjerą.
„Treniravausi sunkiai, labai sunkiai dirbau. Manau, kad persitreniravau, kartais per daug savęs atiduodu. Bet, pasakysiu, labai tragiškai šiandien boksavausi. 2-3 metus tie mano kalneliai.. Buvo sunkus etapas ir gyvenime, ir buvau metęs tą boksą 3-4 kartus. Ir dabar einu į bokso salę „ant klaustuko“ ir galvoju, ar dar myliu tą sporto šaką, ar nebemyliu. Labai sunku. Čia buvo mano svajonė – sukovoti „Žalgirio“ arenoje prieš visus“, – susigraudinęs sakė E. Stanionis.
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje E. Stanionis plačiau pasisakė apie tai, kaip prarado motyvaciją boksui bei pagyrė įspūdingą pergalę prieš Naglį Kanišauską iškovojusį Dominyką Dirkstį.
„Renginys buvo didžiulis. Kiek buvo svajota.. Kaip ir sakiau Viktorui (Gecui, – aut. past.) – didelis ačiū. Mes vis šnekėjome, kad gal įmanoma, gal kažkaip, kažką.. Ir viskas gavosi. Nebūtų manęs, galbūt nebūtų tokio renginio, nebūčiau svajonės išpildęs, bet nebūtų jo, nebūtų nieks taip padaręs. Tai tikrai ačiū jam, ačiū visiems žiūrovams, kurie palaikė. Ačiū taip pat media, kurie ateinate, stebite, žiūrite. Dabar yra puse trijų nakties ir yra ne vienas žmogus, kuris klausia, kuris žiūri. Esu labai laimingas, nes įgyvendinau savo svajonę. Ringe buvo karšta ir nors neatlikau visko, ko norėjau, bet būna visko. Kartais būna gerų dienų, kartais – šiaip sau“, – pasakojo E. Stanionis.
– Ne vienas žmogus užsidavė sau klausimą: kada Jabulani kris. Ar ir tu taip galvojai?
– Be abejo galvojau. Prieš kovą irgi galvojau, bet žinojau, kad jis bus kietas ir nepasiduos. Bet taip pat galvojau, kad galbūt nokautuosiu. Ką galiu pasakyti – kietas jis.
– Koks buvo dalykas ką padarei prieš išvykstant į kovą ir ką dabar planuoji daryti?
– Ką veiksiu? Penkis mėnesius visi atskirai miegame. Norėsiu trise vienoje lovoje pagulėti, dabar galėsiu aš prižiūrėti vaiką, duosiu Emilijai truputį pailsėti. Smagu būti šeimyniškai, nes visą laiką atskirai, miegu atskirai, treniruotės, stresas, mesti svorį.. Nuo šeštadienio galėsime gyventi visi kartu.
– „Žalgirio“ areną galima išjudinti su Eurolyga ir „Žalgiriu“, o dabar ir su tavim.
– Čia visi mane pakėlė ant kojų. Buvau ringe ir galvojau, kas čia vyksta, kas darosi. Reikia arenoje pabūti, pajusti tą atmosferą. Galvojau, kad esu buvęs tarp didelių kovų, kai arenos būna pilnos, bet tokios pilnos savo akimis nesu matęs. Gal Amerikoje „Canelo“, Anthony Joshua – „Wembley“, bet čia.. Vau. Žinojau, kad žmonės palaiko mane, gerbia, ką pasiekiau, bet kad toks palaikymas – niekada nesitikėjau. Ačiū labai visiems. Nerealu.
– Kiek ta kova priartino prie kovos dėl pasaulio čempiono diržo?
– Nežinau.. Aš reitinge WBA esu antras. Ar kažką nustebino? Ne. Pats nesu patenkintas, bet viskas gerai.
– Svajonę išpildei, bet reikia svajoti toliau. Ką toliau nori išpildyti?
– Mano svajonė yra poilsis ir laikas sau, nes po praėjusios kovos buvo daug minčių. Gimė mūsų mažas stebuklas, visas naujas etapas, vėl ruoštis.. Dabar noriu pailsėti, pabūti su savimi ir savo mintimis, pagalvoti, ko noriu iš gyvenimo, ko noriu iš savo karjeros. Žiūrėsime.
– Kiek Emilija prisideda prie tavo sėkmės?
– 99 procentais. Emilija mano karjeroje matė daugiausiai. Ji ir rūbinėje būna, ji viską žino, kada nespausti, kada nekalbinti. Du metus laukiau kovos, stovyklos, laukėme atskirai.. Ji užima didelę sėkmės dalį mano karjeroje.
– Interviu ringe suabejojai savo karjera, sakei, kad nežinai, ar dar myli boksą. Bet gal gali patikinti sirgalius, kad dar negalvoji apie pabaigą?
– Kartais sau sakau, gal meluoju.. Pats nežinau, mėtausi.. Ta meilė dingo per tuos du metus, kai nebuvo kovos. Sukovojau, dar metus laukiau. Buvo chaosas. Man reikia pertraukos, kad grįsčiau ir pamilčiau viską iš naujo. Neslėpsiu – meilė dingo ir kiekvieną kartą anksčiau eidavau į treniruotę užsidegęs, o dabar mane laiko tik disciplina. Aš einu į treniruotes, atiduodu save maksimaliai, niekada „necheatinu“, bet mano motyvacija yra nulinė. Mane motyvavo tik tai, kad kovosiu Kaune, sakiau sau, kad turiu tai padaryti ir turiu sukovoti. Noriu susigrąžinti motyvaciją ir žinau, kad tai grįš, bet tai užtruks laiko. Nežinau kiek.
– Po kovos sakei, kad sukovojai tragiškai.
– Tragiškai.. (juokiasi, – aut. past.). Nes tie lūkesčiai yra.. Jeigu noriu kovoti dėl titulo ir panašiai.. Šią dieną nebūčiau laimėjęs titulo ir turbūt nusiviliu. Esu maksimalistas, todėl noriu atiduoti maksimaliai, kartais atiduodu per daug.. Nežinau.
– Sužinojome, kad ir Egidijus Kavaliauskas prisijungs prie UTMA ir kovos lapkritį. Ar tokia kova su juo būtų gražu vainikuoti karjerą?
– Galbūt. Visi laukia. Žiūrėsime.. Jis turi savo kelią, aš turiu savo kelią. Matysime.
– Ar realu išvysti Eimantą Stanionį UTMA?
– Žiūrėsime..
– Kas labiausiai sužavėjo šiame turnyre?
– Stebėjau beveik visas kovas nuo tada, kai atvykau. Aš esu sporot fanas, man patinka visos kovos. Labai džiaugiuosi už Deivį (Danylą, – aut. past.), nes praėjusią kovą jis pralaimėjo nokautu. Visi nurašo, metai ar kas nors, bet grįžo ir užsibrėžė tikslą. Jis visada treniruojasi sunkiai ir labai už jį džiaugiausi.
– Labai daug žmonių laukė Dominyko Dirksčio ir Naglio Kanišausko kovos. Ką gali apie tai pakomentuoti?
– Netikėta, nustebino, šaunuolis. Ką galiu pasakyti? Būčiau paėmęs mikrofoną ir sakęs: „Stanioni, pirmame raunde tave iškirsiu ir viskas“. Šaunuolis, padarė tai, ko niekas netikėjo. Bravo, nieko daugiau negaliu pasakyti.
Kovų rezultatai:
Pagrindinės kovos:
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 16-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-3, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 2-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-1-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | N. Cvetkovičiaus pergalė ketvirtajame raunde techniniu nokautu
Dominykas Dirkstys (86 kg, 10-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-1 UTMA) | -86 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Dovydas Levickis (63,4 kg, 6-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-3 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | D. Levickio pergalė ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų
Deividas Danyla (67,1 kg, 4-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | D. Danylos pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
