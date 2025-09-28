Dovydas Rimkus atskleidė, kokie Egidijaus Kavaliausko žodžiai „paglostė jo širdį“

Turnyre pasirodė ir Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (4-5 UTMA), kuris visuose trijuose raunduose buvo pranašesnis prieš Danylą Matiukov (0-2 UTMA).
Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje D. Rimkus džiaugėsi įspūdingu renginiu, kalbėjo apie savo psichologiją ir atskleidė, kokie Egidijaus Kavaliausko žodžiai „paglostė jo širdį“.
„Tikrai nerealu. Žiūrėjau viską iki savo kovos, daug mano palaikomų žmonių kovojo. Buvo daug pažįstamų veidų ir tos visos kovos buvo labai geros. Labai sunku prognozuoti, paliko didelį įspūdį. Labai jaudinausi dėl Dominyko (Dirksčio, – aut. past.) kovos. Jis pasidaręs man artimas draugas, labai norėjau, kad jis laimėti. Esu sparingavęsis tiek su juo, tiek su Nagliu (Kanišausku, – aut. past.). Dominykui tikrai labai pasisekė, bet ir jis labai tobulėja, sprogstama jėga tampa nežmogiška.
O savo pergale taip pat džiaugiuosi, bet reikės pasižiūrėti vaizdo įrašą ir pamatyti, kokias klaidas darau. Norėjau mušti daugiau su dešine, bet yra kaip yra, džiaugiuosi. Mane nustebino ir jaučiu pagarbą varžovui, nes prasileido stiprų dešinį į pilvą, bet atsistojo, kur galvojau, kad jau eisiu namo. Treneris mane gąsdino – sako: čia jų planas pradėti antrą raundą spaudžiant. Rimtai? Truputį prisibijojau. Tada galvojau, kad trečiame pradės „sproginėti“. Stengiausi ramiai taškuoti, nes nėra reikalo čia traumuoti ar kažką daryti. Labai norėčiau jį pagirti ir paskatinti daugiau „calf kick'ų“ mušti bei padirbti ant greičio. Jis dar jaunas, tikrai bus geras kovotojas.
Taip pat noriu padėkoti „One Blood“ komandai, nes aš reikalauju labai daug dėmesio, man reikia daug šilumos ir visko, o „One Blood“ tai suteikia. Matau, kaip sportuoja Herkus ir Nauris Lukošiūnai – aš ir taip noriu. Po truputį aš mažais žingsneliais link to judu. Man nereikia dabar kovoti dėl diržo, aš einu po truputį. Buvau pasiruošęs, kad ir mane gali „nukirsti“, bet aš vis tiek eičiau toliau. Mano planas yra kiek tik išeina, tiek kovoti UTMA. Gale dienos, mano prioritetas tapti čempionu.
– Ar gali pasakyti, kad dabar pasiekei geriausią savo formą?
– Fiziškai tikrai jaučiuosi sustiprėjęs. Nustojau „fastinti“. Dažniausiai ketvirtadienį ar penktadienį „nusiėsdavau“, nes savaitgalį badaudavau. Iki varžybų svoris krisdavo, bet po kovos – nesusikontroliuodavau ir daug valgydavau. Dabar kiekvieną dieną susirašau su treneriais, ką suvalgiau. Man reikia daug palaikymo iš šono.
Su mergina neseniai pradėjome kartu gyventi ir žiūriu, kad mano merginai atsiranda emocinis valgymas. Negali sportuoti aukštame lygyje ir bet kaip valgyti. Dabar pradėjau sveikatingumą ir pedagogiką, tai persikrauna galva, bet svarbiausia, kad einu į priekį, analizuoju savo klaidas. Svarbiausia, kad ir treneris laimingas būtų, o aš.. Stengiuosi priimti pamokas. Skamba dabar, kaip kad kalbėčiau po pralaimėjimo, bet viskas gerai. Džiaugiuosi draugų pergalėmis ir nuostabiu renginiu.
– Šiandien Mino šokdino visą areną. Ką ateityje esi suplanavęs išėjimams?
– Dar nieko. Man tai gaunasi ekspromtu, susidėlioju iš dalių. Tikrai nesitikėjote, kad po striptizo reklamos ateis dainuoti apie meilę. Stengiuosi išlikti kontraversiškas, kad šeima prie stalo turėtų ką diskutuoti. Vieni gali nekęsti, kiti gali mylėti. Gale dienos – žmonės šneka ir tai padeda koviniam sportui. Labai norėčiau, kad šnekėtų apie tai, kaip „Rimkenzo“ yra geras kovotojas. Dabar vėl gaunu žinučių, kad esu patobulėjęs, kad boksas pagerėjęs. Egis Kavaliauskas pasakojo, kad Sergejus Maslobojevas rėkavo Danylai Matiukov, jog pultų, bet sakė, kad aš kontratakuoju greitai. Kaip širdį paglostė.. Nes dažnai savimi abejoju, galvoju.. Ir tų pralaimėjimų buvo, ir komandų pasikeitimų. Daug visko praėjau ir dabar labai vertinu visus nuoširdžius komplimentus.
Aš tikrai esu sunki asmenybė, pridarau visokių nesąmonių, bet faina, kad ir tėtis atvažiavo, apsikabinau. Su mama nepavyko apsikabinti, bet nulėksiu iki jos rytoj.
Kovų rezultatai:
Pagrindinės kovos:
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 16-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-3, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 2-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-1-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | N. Cvetkovičiaus pergalė ketvirtajame raunde techniniu nokautu
Dominykas Dirkstys (86 kg, 10-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-1 UTMA) | -86 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Dovydas Levickis (63,4 kg, 6-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-3 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | D. Levickio pergalė ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų
Deividas Danyla (67,1 kg, 4-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | D. Danylos pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
