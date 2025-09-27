Velenčiucas apie Pauliukevičių: „Jis yra visiškas skystalas, vengia manęs ringe ir renkasi silpnesnius varžovus“

Paskutinėje pirmosios preliminarios programos dalies kovoje Jonas Jazevičius (1-0) pirmojo sunkaus svorio kategorijoje iki 91 kg nugalėjo moldavą Alexandru Velenčiucą (0-1). Lietuvis pirmąjį raundą baigė prakirstu antakiu, bet tai jam nesutrukdė. A. Velenciucas po lietuvio smūgių du kartus atsidūrė nokdaune. Teisėjas dar leido moldavui tęsti kovą, bet netrukus jis toliau praleidinėjo J. Jazevičiaus smūgius ir tada kova buvo nutraukta.
Po kovos progą pasisakyti gavo ir A. Velenčiucas. Jis iš karto pareiškė, kad nori revanšo pagal kikbokso taisykles prieš „lietuviškąjį Tysoną“ Igną Pauliukevičių, kuriam dar kovo mėnesį pralaimėjo techniniu nokautu pirmajame raunde. Tiesa, artimiausiu metu tokia kova yra neįmanoma, nes I. Pauliukevičius yra suspenduotas.
„Ačiū visiems už palaikymą. Kvietimą dalyvauti šiame turnyre gavau likus 5 dienoms iki kovos. Praeitą sekmadienį dar svėriau 97-98 kg, tad per pastarąsias 5 dienas turėjau numesti gal 7 ar 8 kg.
Tai buvo gera kova, bet aš noriu revanšo su Mike‘u Tysonu. Į Lietuvą aš keliauju tik dėl jo. Sakiau jums – aš ne boksininkas, man ringe reikia spyrių. Tiesiog stengiausi padėti turnyrui ir patys matėte, kuo viskas baigėsi.
Noriu padėkoti Lietuvos žmonėms už svetingumą. Nežinau, kada pamatysite mane kitoje kovoje, bet aš darau viską, kad būtų surengta mano kova su Mike‘u Tysonu. Tiesą pasakius, prieš 2 dienas su juo čia buvau susitikęs. Sakau – trenk man. Jis sako – tave aš vieną kartą jau nugalėjau. Aš sakau – tai kaukimės antrą kartą. Jis man atsakė, kad to nenori. Tai reiškia, kad jis yra visiškas skystalas, kuris tik renkasi sau patogius varžovus“, – rėžė A. Velenčiucas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!