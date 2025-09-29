Pasvalyje prasideda pasiruošimo mobilizacijai pratybos

Pasak jos, pratybose bus vertinama, kaip sveikatos priežiūros įstaigos geba teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas paskelbus mobilizaciją ar karo atveju.
Taip pat bus analizuojama, kaip Panevėžio apskrityje veikiančios savivaldybių administracijos ir joms pavaldžios įstaigos yra pasirengusios bendradarbiauti su kitais socialinių paslaugų įstaigų steigėjais, užtikrinant maitinimo, geriamojo vandens tiekimą, būtinų sveikatos priežiūros paslaugų ir medikamentų teikimą ar šių paslaugų organizavimą socialinės globos įstaigose gyvenantiems ar socialines paslaugas namuose gaunantiems asmenims.
Anot ministerijos, pratybų metu vyks ir tam tikros simuliacijos, skirtos patikrinti, kaip savivaldybės tarpusavyje koordinuotų veiksmus ir bendradarbiautų su Karo komendantūromis.
Pratybų scenarijuje taip pat numatyta patikrinti galimą savivaldybių sąveiką su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos šaulių sąjunga, Maisto bankas, Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonasis Kryžius, vykdant mobilizacines užduotis.
Pratybos vyks iki antradienio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!