Paviešino dar niekur negirdėtus faktus apie Pakso apkaltą: „Praėjo 21 metai – galbūt nebėra reikalo šaltinių saugoti?“

Jau šį pirmadienio vakarą prisiminsime, kaip vos pradėjęs eiti prezidento pareigas, R. Paksas atsidūrė skandalų, kaltinimų ir apkaltos centre. Tačiau kaip politika virto spektakliu, o spektaklis – teismų salėmis?
Apie tai šio vakaro laidoje vedėjai Artūras Anužis ir Kristoforas Vaidutis kalbėsis su tuometiniu Konstitucinio Teismo pirmininku Egidijumi Kūriu, Rolando Pakso bendražygiu ir vienu iš didžiausių jo gynėjų Valentinu Mazuroniu bei knygą apie šį skandalą parašiusiu politologu Raimundu Lopata.
R. Paksas – vienintelis žmogus Lietuvoje, surinkęs beveik visus įmanomus politikos antpečius: nuo Vilniaus mero iki premjero, nuo premjero iki prezidento. O kartu tai – žmogus, kuris visuomet ieškojo aukščio ir adrenalino, ir dar sovietmečiu tapo lakūnu – sporto meistru.
Todėl, neverta stebėtis, kad kol 2002-aisiais oponentai dar tik svarstė, ar dalyvauti prezidento rinkimuose, kuro užsipylęs Rolandas jau kilo į skrydį šio posto link. Jis stengėsi būti žmonių prezidentu, tarsi lietuviškuoju Robinu Hudu. Deja, viena smulkmena – su paprastais žmonėmis jis dalijosi ne turtais, o pažadais…
Žinoma, įspūdį daugeliui paliko ir tai, kad po rinkimų apylinkes jis rinkosi ne važinėti, o skraidyti su sraigtasparniu, kurį jam parūpino Jurijus Borisovas.
„Vėliau pasirodė, kad Borisovas Paksui turėjo visą sąrašą interesų, kurie buvo surašyti plane „Strekoza“. Tiesą sakant, ten kai kas tikrai labai prasilenkė su demokratija“, – sakys laidoje E. Kūris.
Galiausiai, 2003 m. įveikęs Valdą Adamkų, R. Paksas tapo prezidentu. O, kaip šį vakarą laidoje tikins V. Mazuronis, viskas buvo daroma įstatymų nustatytuose rėmuose.
Tiesa, euforija truko trumpai. Greitai pradėjo ryškėti spragos, skandalai ir kaltinimai. R. Paksui mestos kaltinimų lavinos pradžia – įtaka, kai artimi žmonės supirkinėjo „Žemaitijos kelių“ akcijas. Bet tai buvo tik apšilimas…
Tikrasis smūgis – kai paaiškėjo, jog Paksas neteisėtai suteikė Lietuvos pilietybę J. Borisovui. Žmogui, kurio pavardė puikavosi grėsmę keliančių asmenų sąrašuose.
J. Borisovas buvo vienas didžiausių Pakso rėmėjų, atseikėjęs virš milijono litų. O mainais už tai jis norėjo patarėjo vietos, politinių sprendimų bei garantijų savo verslui. Negana to, VSD rado dokumentą „Strekoza“, kuriame buvo aprašyta schema, kaip užvaldyti valstybę.
Anot E. Kūrio, minėtame dokumente buvo ir įvairiausių pikantiškų dalykų.
„Borisovas reikalavo valstybės apdovanojimo, kad būtų paskirtas prezidento patarėju <...>. Buvo įsipareigojimas reguliariai žaisti tenisą, o mes suprantame, kad tenisas – kaip Trumpui golfas: ten sprendžiami visokie reikalai“, – pasakos E. Kūris.
Jis taip pat laidoje pridės ir tai, kad nors viešai buvo paskelbta tik apie vieną J. Borisovo R. Paksui suteiktą milijoną, iš tiesų pinigų, matyt, plaukė ir daugiau.
„Tikros sumos nežinau, bet ji tikrai buvo didesnė“, – sakys jis.
E. Kūris laidoje atskleis, kad vis dar yra kai kas, ko nežino niekas. Pasirodo, kad tuomet, kai buvo tiriamas R. Paksas, Seimo laikinoji komisija apklausė labai daug žmonių. Deja, ne visų jų parodymai žinomi iki šiol.
„Buvo keletas pareigūnų iš specialiųjų tarnybų, kurie taip pat davė parodymus, bet vietoje jų parodymų tose vietose yra daugtaškiai, kadangi ta informacija yra įslaptinta. Net ir Konstitucinis Teismas to neturėjo. Žinojome, kad yra dar kažkokie parodymai, bet jie yra ne vieši, nefigūruoja byloje. Šiandien jau yra praėję daugiau nei 21 metai – galbūt jau nebėra reikalo šaltinių saugoti? Galbūt jau būtų galima tai paviešinti? Šie dokumentai guli užrakinti kažkur Seime, ir yra neišviešinti“, – sakys E. Kūris.
Laidoje jis prisimins ir pirmuosius R. Pakso skambučius Putinui, o V. Mazuronis papasakos apie buvusio Prezidento būrėją Leną Lolišvili, kurios pats tikins nepažįstantis. Visgi, anot jo, su ja bendravo ir daugiau kitų žinomų Lietuvos politikų. O kaip tikins R. Lopata, aiškiaregiai anksčiau buvo įprastas KGB įrankis...
