Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masiulio teigimu, „MG Baltic“ byloje turėjo būti nuteistas ir Kasčiūnas: „Visos aplinkybės tos pačios“

2025-09-28 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-28 15:30
2025-09-28 15:30

TV3 laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ – išskirtinis pasakojimas apie „MG Baltic“ ir Eligijaus Masiulio istoriją. Laidoje E. Masiulis davė pirmąjį savo interviu po Aukščiausiojo Teismo verdikto. 

56

Tarp laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ svečių – ne tik buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas E. Masiulis, bet ir politologė Rima Urbonaitė. 

„MG Baltic“ byla – viena garsiausių politinės korupcijos istorijų Lietuvoje. Verslas ir politika čia susipynė taip glaudžiai, kad atskirti, kas kam tarnauja, tapo beveik neįmanoma. E. Masiulis – ne vienintelis šio spektaklio aktorius, bet jo vaidmuo – pagrindinis. 

STT Liberalų sąjūdžio pirmininko Eligijaus Masiulio automobilyje rado 106 tūkst. eurų, kuriuos jis gavo kaip kyšį iš „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio. Po kelių dienų kratos metu E. Masiulio namuose randama dar daugiau pinigų. Iš viso – 242,4 tūkst. eurų.

E. Masiulis tikino, neva pinigus iš R. Kurlianskio pasiskolino norėdamas investuoti į nekilnojamą turtą Nidoje. Didžiausia kyšininkavimo byla Lietuvoje truko beveik dešimtmetį. Tik 2023 m. lapkritį teismas paskelbė nuosprendžius: E. Masiuliui – pusšeštų metų, R. Kurlianskui – šešeri.

E. Masiulis: „Vidinę nuomonę turiu savo“

E. Masiulis neslėpė, kad diena, kai sužinojo, jog yra nuteistas skandalingiausioje šalies korupcijos byloje, buvo viena liūdniausių gyvenime.

„Niūri 2023 m. lapkričio 22 diena. (...) Sukosi įvairios mintys. Bet suvokimo, kad reikia krautis daiktus ir važiuoti, dar nebuvo, bet jis labai greitai atėjo. Tiesa, tą dieną labai daug skambučių iš žiniasklaidos buvo. (...) Tai nebuvo smūgis iš giedro dangaus“, – pasakojo buvęs politikas.

Paklaustas, ar tikrai jis ėmė kyšį iš įtakingo verslininko, E. Masiulis išliko neutralus:

„Teismas traktavo ir priėmė sprendimus kaip kyšį ir šiuo atveju aš už šį nusikaltimą atlieku savo bausmę. Kam tie pinigai buvo, tai aš dabar nematau didelės prasmės aiškintis. (...) Esu Lietuvos Respublikos pilietis ir nekvestionuoju teismų sprendimų. Esu nuteistas ir vykdau Lietuvos teismų sprendimus. Aš vidinę nuomonę turiu savo ir ją turiu tokią, kokią dėsčiau visą laiką“, – teigė buvęs politikas.

Kuo G. Steponavičiaus nuteisimas skiriasi nuo L. Kasčiūno nenuteisimo?

Pokalbio metu E. Masiulis pasidalijo abejonėmis, ar visi į skandalą įsivėlę politikai buvo teisiami lygiai. Jis išskyrė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narius.

„Kai papuoli į teisėsaugos girnas, norisi teisingumo, kad standartai būtų visiems vienodi. (...) Iš 3 politinių partijų: Darbo partijos, Liberalų sąjūdžio ir konservatorių, ilgainiui vykdant tyrimą, buvo prokuroro nuožiūra apsispręsta, kad konservatorių politikams nepateikti kaltinimai, jie taip ir liko liudytojais šioje byloje.

Jeigu žiūrėtume preciziškai pagal vienodą standartą, tai kuo Gintaro Steponavičiaus nuteisimas skiriasi nuo Lauryno Kasčiūno nenuteisimo? Aš nesuprantu, nes visos aplinkybės yra tos pačios – irgi yra parama įstaigai suteikta, tiek G. Steponavičiaus fondui, tiek tuometinei L. Kasčiūno organizacijai. (...) Skirtumėlis gal tik tas, kad L. Kasčiūnas nebuvo Seimo narys, jis buvo Seimo pirmininkės Irenos Degutienės patarėjas“, – dėstė E. Masiulis.

Tarp šių atvejų mato skirtumą

Politologė Rima Urbonaitė šį buvusio politiko teiginį paneigė tuo, kad E. Masiulio ir G. Steponavičiaus atveju buvo matomas sistemiškumas ir gilesnis bendravimas su R. Kurlianskiu.

„Čia ir yra liūdniausia dalis, kai yra tokia verslo ir politikos simbiozė ir kai ponas R. Kurlianskis teisme sako, kaip jis žavėjosi jumis ir norėjo į jus investuoti, tai čia yra didžioji problema, kodėl jūs atsidūrėte dėmesio centre, nes tai buvo nuoseklus bendradarbiavimas ir dviejų partijų įtraukimas į savo interesų užtikrinimą“, – komentavo R. Urbonaitė. 

Ką į tai atsakė E. Masiulis, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.

Danielius
Danielius
2025-09-28 16:11
Su tokiu stogu kaip pas Kaščiūną, jis gali miesto centre vidury baltos dienos be jokios kaukės apiplėšti banką, vėliau 100 žmonių akivaizdoje su pinigų maišais nueiti į kavinę, išgerti kavos ir su tais pačiais pinigų maišais nuvažiuoti į TV3 studiją, padiskutuoti kaip mums reiktų ginkluotis tokiu pavojingu Lietuvai metu, vėliau tv3 studijoje pamiršti vieną maišą pinigų, po valandos prisiminti apie maišą, grįžti į studiją, pasiimti maišą, iš to maišo numes tv3 klupčiukams porą pokų grynųjų, ir ramiai grįš namo, ir nueis ramiai miegoti, nes reikia anksti į darbą keltis, tėvynę gelbėti.
Atsakyti
O tuo tarpu
O tuo tarpu
2025-09-28 16:27
Anūkas vilą graikijoj nusipirko už cash kogero, nes bankai ir taip daug priskolino jų biznesui ???
Atsakyti
.
.
2025-09-28 15:47
Atsiverk, eliga, pasipasakok kaip pedopartija irgi buvo sėdusi ant mg boltic’o adatos. Būtum tikras vyras jei išsprogdintum tą šunvotę. Nusibrauktų pora blogų darbų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (56)
