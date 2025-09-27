Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Borussia“ ir „Bayer“ užtikrintai laimėjo „Bundesliga“ rungtynes

2025-09-27 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-27 18:33

Dortmundo „Borussia“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Mainz“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Dortmundo „Borussia“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato išvykos rungtynėse 2:0 nugalėjo „Mainz“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Danielis Svenssonas sužaidus beveik pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0. Karimas Adeyemi pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Robinas Zentneris antrajame kėlinyje buvo nubaustas raudona kortele ir „Mainz“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Borussia“ po pirmojo kėlinio pirmavo 10 rungtynių iš eilės „Bundesliga“ čempionate ir nustatė naują šios lygos rekordą.

REKLAMA

Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ svečiuose 2:1 įveikė „St. Pauli“ futbolininkus.

Edmondas Tapsoba tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Netrukus Hauke Wahlas tiksliu smūgiu greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Ernestas Poku sužaidus beveik valandą smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Bayer“ naudai 2:1.

„St. Pauli“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „Bayer“ futbolininkai – vos 4.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų