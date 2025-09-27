„Borussia“ ir „Bayer“ užtikrintai laimėjo „Bundesliga“ rungtynes

Danielis Svenssonas sužaidus beveik pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0. Karimas Adeyemi pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Robinas Zentneris antrajame kėlinyje buvo nubaustas raudona kortele ir „Mainz“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
„Borussia“ po pirmojo kėlinio pirmavo 10 rungtynių iš eilės „Bundesliga“ čempionate ir nustatė naują šios lygos rekordą.
Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ svečiuose 2:1 įveikė „St. Pauli“ futbolininkus.
Edmondas Tapsoba tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Netrukus Hauke Wahlas tiksliu smūgiu greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Ernestas Poku sužaidus beveik valandą smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Bayer“ naudai 2:1.
„St. Pauli“ šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu „Bayer“ futbolininkai – vos 4.
