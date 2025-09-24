Rytis Didika iškovojo bronzos medalį pasaulio jaunimo muaythai čempionate Abu Dabyje

Lietuvos muaythai federacijai šiame renginyje atstovavo rekordinis dalyvių skaičius – net 11 jaunųjų talentų iš sporto klubų „Titanas“, „LA Team“ ir „Jasiūnas Team“. Aukščiausią laimėjimą komandoje pelnė „Jasiūnas Team“ klubo atstovas Rytis Didika. Jis iškovojo bronzos medalį, tik nežymia taškų persvara nusileisdamas būsimam pasaulio čempionui Mohamedui Chaariui iš Jungtinių Arabų Emyratų.
Medalį R. Didika užsitikrino ketvirtfinalyje, kai nugalėjo estą Villu Lassurą.
Lietuvos rinktinės sudėtyje taip pat buvo:
Arijus Merkevičius – 32 kg, 12–13 m. („LA TEAM“)
Gabrielė Bartoškaitė – 45 kg, 14–15 m. („LA TEAM“)
Simas Ziminskas – 60 kg, 14–15 m. („Titanas“)
Adas Vaičys – 67 kg, 14–15 m. („Titanas“)
Deimis Stravinskas – 70 kg, 14–15 m. („LA TEAM“)
Emilis Meistavičius – 48 kg, 16–17 m. („Titanas“)
Benjaminas Viktorovas – 57 kg, 16–17 m. („LA TEAM“)
Ignas Byčenkovas – 60 kg, 16–17 m. („LA TEAM“)
Augustas Bagdonas – 63,5 kg, 16–17 m. („Jasiūnas Team“)
Arminas Pušinskas – 67 kg, 16–17 m. („Titanas“)
Rinktinei vadovavo treneriai: M. Jasiūnas, L. Andrijauskas ir V. Valančius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!