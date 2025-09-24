Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rytis Didika iškovojo bronzos medalį pasaulio jaunimo muaythai čempionate Abu Dabyje

2025-09-24 19:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 19:19

Rugsėjo 10-20 dienomis Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyko IFMA organizacijos jaunimo pasaulio muaythai čempionatas. Į čempionatą susirinko daugiau nei 1000 dalyvių iš 122 šalių.

Rytis Didika (Lietuvos muaythai federacijos nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Rugsėjo 10-20 dienomis Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vyko IFMA organizacijos jaunimo pasaulio muaythai čempionatas. Į čempionatą susirinko daugiau nei 1000 dalyvių iš 122 šalių.

REKLAMA
0

Lietuvos muaythai federacijai šiame renginyje atstovavo rekordinis dalyvių skaičius – net 11 jaunųjų talentų iš sporto klubų „Titanas“, „LA Team“ ir „Jasiūnas Team“. Aukščiausią laimėjimą komandoje pelnė „Jasiūnas Team“ klubo atstovas Rytis Didika. Jis iškovojo bronzos medalį, tik nežymia taškų persvara nusileisdamas būsimam pasaulio čempionui Mohamedui Chaariui iš Jungtinių Arabų Emyratų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medalį R. Didika užsitikrino ketvirtfinalyje, kai nugalėjo estą Villu Lassurą.

Lietuvos rinktinės sudėtyje taip pat buvo:

Arijus Merkevičius – 32 kg, 12–13 m. („LA TEAM“)

REKLAMA
REKLAMA

Gabrielė Bartoškaitė – 45 kg, 14–15 m. („LA TEAM“)

Simas Ziminskas – 60 kg, 14–15 m. („Titanas“)

Adas Vaičys – 67 kg, 14–15 m. („Titanas“)

Deimis Stravinskas – 70 kg, 14–15 m. („LA TEAM“)

Emilis Meistavičius – 48 kg, 16–17 m. („Titanas“)

Benjaminas Viktorovas – 57 kg, 16–17 m. („LA TEAM“)

Ignas Byčenkovas – 60 kg, 16–17 m. („LA TEAM“)

Augustas Bagdonas – 63,5 kg, 16–17 m. („Jasiūnas Team“)

Arminas Pušinskas – 67 kg, 16–17 m. („Titanas“)

Rinktinei vadovavo treneriai: M. Jasiūnas, L. Andrijauskas ir V. Valančius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų