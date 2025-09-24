Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Teroristų taurę priglaudusiame Belgrade – muštynės ir CSKA pergalė prieš Eurolygos klubą

2025-09-24 19:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 19:07

Skirtingai nei anksčiau, šiais metais teroristinės Rusijos taurės kovos vyksta ne jų šalyje, o Serbijoje, Belgrade.

Belgrado klubas pralaimėjo

0

Vieningosios lygos taurės pusfinalyje pralaimėjimą patyrė vietos „Crvena Zvezda“, kuri 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25) buvo sutriuškinta Maskvos CSKA klubo.

Kitame pusfinalyje kausis Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Dubajaus „Dubai“ ekipos.

Belgrado ekipai 12 taškų pelnė Tysonas Carteris, 9 – Ognjenas Dobričius, 8 – Semi Ojeleye, 7 – Chima Moneke (5 atk. kam.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Crvena Zvezda pataikė vos 2 tritaškius iš 16.

CSKA 19 taškų pridėjo Melo Trimble‘as, 16 – Livio Jean-Charlesas (7 atk. kam., 26 n.b.).

„Mozzart Sport“ skelbia, kad rungtynių pabaigoje įvyko sirgalių muštynės, kadangi svečių aistruoliai pradėjo skanduoti Belgrado „Partizan“ vardą, o šeimininkai atsakė Maskvos „Spartak“.

