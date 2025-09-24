Teroristų taurę priglaudusiame Belgrade – muštynės ir CSKA pergalė prieš Eurolygos klubą

Vieningosios lygos taurės pusfinalyje pralaimėjimą patyrė vietos „Crvena Zvezda“, kuri 67:89 (19:30, 20:17, 16:17, 12:25) buvo sutriuškinta Maskvos CSKA klubo.
Kitame pusfinalyje kausis Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Dubajaus „Dubai“ ekipos.
Belgrado ekipai 12 taškų pelnė Tysonas Carteris, 9 – Ognjenas Dobričius, 8 – Semi Ojeleye, 7 – Chima Moneke (5 atk. kam.).
„Crvena Zvezda pataikė vos 2 tritaškius iš 16.
CSKA 19 taškų pridėjo Melo Trimble‘as, 16 – Livio Jean-Charlesas (7 atk. kam., 26 n.b.).
„Mozzart Sport“ skelbia, kad rungtynių pabaigoje įvyko sirgalių muštynės, kadangi svečių aistruoliai pradėjo skanduoti Belgrado „Partizan“ vardą, o šeimininkai atsakė Maskvos „Spartak“.
