  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Ispanijos lengvaatlečio karjeros griūtis: 4 metų diskvalifikacija už dopingo taisyklių pažeidimus ir melagingą informaciją

2025-09-24 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 18:50

Ispanijos lengvosios atletikos žvaigždė – 27-erių Mohamedas Katiras – sugriovė savo karjerą.

Mohamedas Katiras | Scanpix nuotr.

Ispanijos lengvosios atletikos žvaigždė – 27-erių Mohamedas Katiras – sugriovė savo karjerą.

0

Pernai buvo pranešta, kad marokiečių kilmės sportininkas 3 kartus per pastaruosius 12 mėnesių nesugebėjo nurodyti savo buvimo vietos dopingo kontrolieriams. Dėl to jis buvo laikinai suspenduotas. M. Katiras iš pradžių nesutiko su mestais kaltinimais, tačiau po kiek laiko prisipažino, jog 2023 m. vasario 28 d., balandžio 3 d. ir spalio 10 d. netinkamai nurodė buvimo vietą. Jo rezultatai, pasiekti po spalio 10 d., buvo anuliuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Katiras pateikė ne vieną melagingą argumentą, bandydamas išvengti diskvalifikacijos. Jis nurodė klaidingą datą apie tai, kada vyko pas susirgusią merginą, aiškino, kad ADAMS sistema neveikė, nors jis prie jos tuo metu net nebandė prisijungti.

M. Katirui buvo skirtos dvi bausmės – viena už praleistus dopingo testus, kita – už melagingos informacijos pateikimą. Viską sudėjus, Ispanijos stajeriui buvo skirta 4 metų diskvalifikacija.

M. Katiras sutiko gauti 2 metų bausmę už praleistus dopingo testus, bet prieštaravo tam, kad jo bausmė būtų prailginta už melagingos informacijos pateikimą, todėl pateikė skundą. Tuo pačiu skundą pateikė ir pasaulio lengvosios atletikos federacija, kuri pareikalavo diskvalifikaciją pailginti iki 5 metų.

Sporto arbitražo teismas abu skundus atmetė, tad M. Katiras liko suspenduotas 4 metams iki 2028 m. vasario 6 d.

M. Katiras 2023 m. tapo pasaulio vicečempionu 5000 m bėgime, o 2022 m. toje pačioje rungtyje pelnė ir Europos čempionato sidabrą. Taip pat jis 2022 m. bronzą pelnė pasaulio čempionato 1500 m bėgime ir Europos kroso čempionate, o 2023 m. triumfavo Europos žaidynių 1500 m bėgime. Europos rekordas jam priklauso uždarų patalpų 3000 m bėgime (7:24.68).

