Gausus būrys paraatletų laukia starto pasaulio čempionate Indijoje

Visą Lietuvos delegaciją sudaro 30 žmonių. Pirmoji grupė sparnus į Indiją pakėlė rugsėjo 22 d. Tačiau tą dieną mūsiškiai tolimosios Indijos taip ir nepasiekė.
„Skrydis iš Vilniaus į Varšuvą buvo atidėtas, nespėjome į lėktuvą, kuris mus turėjo nugabenti į Indiją. Dėl skrydžių sumaišties mums tikslą pavyks pasiekti tik po dviejų dienų, laukiame viešbutyje Varšuvoje. Svarbu, kad visi spėtų laiku, tikimės geriausio. Pirmą kartą tokio lygio čempionatas rengiamas Indijoje, priimti tūkstančius sportininkų su negalia yra nemažas iššūkis organizatoriams“, – pasakojo komandos vadovė, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
Antroji – didžiausia – 13 žmonių grupė į Indiją išskrido šiandien.
Čempionate pirmieji startuos triračių sporto atstovai – Bela Morkus, Viktorija Žižmaraitė, Kotryna Žižmaraitė, Deividas Podobajevas, Artūras Plodunovas ir Igoris Markovas. Triračių sportas yra naujausia sporto šaka, įtraukta į paralimpinių žaidynių programą, kurios debiutas bus Los Andžele.
„Prieš čempionatą jaudulys tikrai yra didelis. Tačiau stengsiuosi padaryti viską, kad rezultatas būtų kuo geresnis. Pasiruošimas buvo geras, tikiu, jog užteko laiko, skirto pasiruošimui. Nors, žinoma, tik rezultatas parodys, kaip yra iš tikrųjų. Kalbant apie Indiją, tikrai nejaučiu jokio papildomo jaudulio, nors kelionė ir tolima. Tikiuosi pavyks užimti kuo aukštesnę vietą, būtų puiku, jei tai būtų prizinė vieta“, – atviravo triračių sporto atstovas, pasaulio bronzos medalio laimėtojas D. Podobajevas.
„Į pasaulio čempionatą vykstame nusiteikę puikiai. Skrendame pasiruošę geriausiai, kaip galėjome. Viliamės ir geriausio sportininkų nusiteikimo, ir rezultato. Tikimės, jog B. Morkus, kuri varžosi T71 klasėje, taps pasaulio čempione, o kas nors iš trijų lietuvių T72 klasėje užims prizines vietas. Žinoma, šiek tiek gąsdina pati kelionė į Indiją. Tačiau visi pasiskiepijome, pasidarėme namų darbus, prisipirkome dezinfekcinių servetėlių ir pasiruošėme, kad nekibtų jokie virusai. Klausysime nurodymų, rekomendacijų ir tikimės, jog viskas bus gerai“, – sakė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
Taip pat čempionate startuos Ramūnas Verbavičius (rutulio stūmimas), Donatas Dundzys (rutulio stūmimas ir disko metimas), Genadijus Zametaškinas (rutulio stūmimas ir kuokelė), Kęstutis Skučas (vežimėlių lenktynės, diskas), Raimondas Dabužinskas (diskas), Jonas Spudis (ietis), Karolis Virkutis (rutulys ir ietis), Andrius Skuja (rutulys), Ramūnas Rojus (rutulys), Eugenijus Vaičaitis (rutulys), Osvaldas Kucavičius (ietis) ir Oksana Dobrovolskaja (diskas).
„Nepaisant to, jog pasiruošimo metu pablogėjo trenerės sveikata, patyriau dvi traumas ir dabar dar užpuolė kažkoks virusas, vis tiek jaučiuosi ryžtingai bei pasiruošusi kovoti sektoriuje. Visada važiuoju į varžybas kovoti dėl aukščiausios vietos, noriu laimėti. Tačiau pats pagrindinis dalykas yra kova su savimi, su negandomis, – kalbėjo O. Dobrovolskaja. – Kai kuriuos Indija baugina, tačiau mane ji žavi. Po varžybų dar pasiliksiu ten porai savaičių ir pakeliausiu. Pirmą kartą lankysiuosi Indijoje, tai viena iš mano svajonių šalių.“
Vilniaus oro uoste sportininkus ir jų trenerius į Indiją išlydėjo ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Visiems paraatletams jis linkėjo gerų startų.
„Linkiu pasistengti įveikti save, tai yra, pagerinti asmeninius rezultatus. Tai jau kiekvienam būtų laimėjimas. Norisi pasidžiaugti, jog į pasaulio čempionatą vyksta didelė mūsų komanda. Vienuolika sportininkų yra finansuojami valstybės, o dalį pavyko išvežti su mūsų rėmėjų pagalba, taip pat bendradarbiaujant su federacijomis ir Lietuvos triračių sporto asociacija. Džiaugiamės, jog turime ilgamečius partnerius, kurie skiria lėšas ir tokiu būdu skatina ne tik patį sportininką, bet ir mūsų valstybę padaro matomą. Palyginus su Latvija ir Estija, mūsų komanda yra penkis kartus didesnė. Žinoma, norisi, kad sportininkai užimtų kuo aukštesnes vietas, bet, jei ir nebūtų medalių, tikrai nenusimintume. Juk tai yra naujas kelias, kuris veda 2028 m. Los Andželo paralimpinių žaidynių link. Sportininkai dabar turi progą įgauti varžybų patirties. Kuo daugiau startų per metus jie turės, tuo rimčiau pasiruošę bus lemiamoms varžyboms“, – teigė M. Bilius.
Pasak Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento, būtų puiku, kad kuo daugiau mūsų sportininkų patektų į geriausiųjų šešetukus. Juk taip jie gautų valstybines stipendijas ir tikrai turėtų geresnes sąlygas, daugiau galimybių ruoštis, pavyzdžiui, vasaros paralimpinėms žaidynėms, Europos ar kitiems pasaulio čempionatams.
„Linkiu, kad mūsų sportininkai iškovotų stipendijas. Tai yra svarbu mūsų visai bendruomenei. Norisi, kad kuo daugiau paraatletų pajustų tos stipendijos naudą“, – pridūrė M. Bilius.
Pasaulio čempionatas suburs daugiau nei 2200 paraatletų ir jų komandos narių iš 104 šalių. Tai didžiausias kada nors Indijoje surengtas paralimpinio sporto renginys.
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Ramūnas Verbavičius (F55 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Bela Morkus (T71 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Viktorija Žižmaraitė (T71 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – kuokelė, kvalifikacija
Donatas Dundzys (F37 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Ramūnas Verbavičius (F55 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Igor Markov (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – kuokelė, finalas
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Kęstutis Skučas (F52 klasė) – disko metimas, finalas
Raimondas Dabužinskas (F52 klasė) – disko metimas, finalas
Rugsėjo 30 d., antradienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – ieties metimas
Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Igor Markov (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas
Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas
Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m pusfinaliai
Spalio 1 d., trečiadienis
Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) – disko metimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m finalas
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Donatas Dundzys (F37 klasė) – disko metimas
Karolis Virkutis (F34 klasė) – ieties metimas, finalas
Andrius Skuja (F46 klasė) – rutulio stūmimas
Spalio 3 d., penktadienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Spalio 4 d., šeštadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas
