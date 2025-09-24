Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

Naujieji Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionai jau dairosi į A lygą

2025-09-24 14:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 14:58

Praėjusią savaitę Druskininkuose įvyko paskutinysis Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapas „Forest Rally Druskininkai“. Jame nugalėtojais tapo ir po šios pergalės Lietuvos čempionų titulą užsitikrino „Viada-Multi FX“ komandos nariai – Mindaugas Grikienis ir Donatas Gaidelis. Visgi savo karjeros pergalę iškovojęs duetas ant laurų užmigti neketina ir jau kuria planus kitais metais žengti į aukščiausią šalies ralio lygą – Lietuvos automobilių ralio čempionatą.

Paskutinysis Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapas | Organizatorių nuotr.

Visgi savo karjeros pergalę iškovojęs duetas ant laurų užmigti neketina ir jau kuria planus kitais metais žengti į aukščiausią šalies ralio lygą – Lietuvos automobilių ralio čempionatą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mindaugas Grikienis ir Donatas Gaidelis į bendrą ekipažą susibūrė 2022-aisiais. Iki tol sportininkai praeityje yra lenktyniavę atskirai kituose ekipažuose. Visgi debiutinis sezonas duetui nesusiklostė – netrūko ir gedimų, ir avarijų, tad kelias pergalių link nebuvo lengvas. Galiausiai 2024-aisiais metais duetas sėdo į kitą automobilį – „Subaru Impreza“ ir jau pradėjo demonstruoti kur kas geresnį tempą.

Tačiau ir tų metų sezone sužibėti nepavyko. Per sezoną keletas ralių baigėsi šalia kelio prie nulaužtų eglių ar pušų. Nepaisant nesėkmių ekipažas rankų nenuleido, vis tobulino stenogramą, lenktyniavimo įgūdžius ir techniką, kol galiausiai 2025-ųjų metų sezone užsitikrino absoliučių Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionų titulą.

„Šiems metams kažkaip labiau susikaupėme, pradėjome dirbti su smegenimis, tvarkytis su emocijomis. Per visą sezoną nė sykio neiškritome iš greičiausių ekipažų trejetuko ir žemiausia užimta vieta buvo Plungėje pasiekta trečioji pozicija. Visus kitus ralius buvome tai pirmi, tai antri ir keitėmės pozicijomis su Aurimu Buteikiu. Likus vienam etapui Druskininkuose mūsų ir jo ekipažą skyrė vos keli taškai, tad buvo aišku, kad kas laimės paskutinį šio sezono ralį Druskininkuose, tas ir taps čempionu“, – pasakojo Mindaugas Grikienis.

Kaip sako Mindaugas Grikienis, paskutiniame etape netrūko įtampos, tačiau po keturių įveiktų greičio ruožų jo ir Donato Gaidelio duetas pamatė, kad turi gana saugią persvarą prieš pagrindinius persekiotojus Aurimą ir Kiprą Buteikius. Lyderiams pavyko išlaikyti šaltą protą ir su šiek tiek konservatyvesniu tempu jie pasiekė finišą tebebūdami etapo lyderiais. Ši pergalė garantavo jiems 2025-ųjų metų Lietuvos ralio sprinto čempionų vardus.

„Prieš startą su šturmanu nusprendėme, kad tikrai šio titulo lengvai nepaleisime. Po kiekvieno greičio ruožo stebėdavome laikus. Pirmame greičio ruože Aurimą Buteikį aplenkėme vos sekunde, o antrame greičio ruože įgijome dar 12 sekundžių persvarą. Iki pirmojo serviso po keturių greičio ruožų jau turėjome beveik pusės minutės persvarą. Supratome, kad dabar reikia šį pranašumą išsaugoti ir neprisidaryti reikalų. Šiek tiek sumažinome tempą. Net žiūrovai vėliau sakė, kad paskutinius ruožus – septintą ir aštuntą važiavome akivaizdžiai ramiau negu prieš tai. Tačiau tokia ir buvo taktika, kuri leido į finišą grįžti nugalėtojais, nes rizikuojant ten tikrai buvo galima prisidaryti reikalų, pramušti ratą“, – mintimis dalijosi „Viada-Multi FX“ ekipos pilotas Mindaugas Grikienis.

Po šios pergalės Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ralio sprinto čempionate, kuriame tapo čempionais, užsibūti neketina. Ekipažas jau dėlioja planus kitiems metams ir ruošiasi žengti į aukščiausią šalies ralio lygą – Lietuvos automobilių ralio čempionatą. Vienintelis vis dar atviras klausimas – kokiu automobiliu ekipažas startuotų.

„Ties šia pergale nesustosime, nors aš buvau prisižadėjęs, kad važiuosiu iki tol, kol tapsiu čempionu. Bet ketiname važiuoti ir toliau. Mes su savo „Subaru“ patektume į tą klasę, kurioje važiuoja Vytautas Švedas, Ramūnas Čapkauskas, Marius Vėgėlė, Benas Šimkus. Minčių keisti automobilį turime, bet kol kas dėliojame biudžetą, nes šiuo metu kitai technikai įsigyti trūksta pinigų. Jeigu pavyktų parduoti savo automobilį, tuomet jau skaičiuotume. Galbūt kaip variantas būtų ir N5 kategorijos automobilis. Tačiau šiuo metu vis dar turime savo „Subaru“, kuris yra tikrai geras ir mums patinka. Matysime, kaip čia bus toliau, bet į A lygą važiuoti planas tikrai dėliojamas“, – sakė naujasis Lietuvos ralio sprinto čempionas Mindaugas Grikienis.

