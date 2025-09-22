„Rotax Max Challenge Lithuania“ sezonas užbaigtas Kandavoje – išaiškinti 2025 metų geriausieji

Šį sezoną „Rotax karting“ renginiai išsiskyrė aukšta konkurencija ir aiškiomis taisyklėmis: vieno gamintojo varikliai užtikrino lygias galimybes, jauniausiųjų klasėse jie buvo dalinami burtų keliu, o „Hobby“ kategorijos leido naujokams paprasčiau žengti pirmuosius žingsnius kartingo sporte. Neatsitiktinai ši serija populiari ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje – čia formuojami jauni talentai ir ugdoma tikra sportinė dvasia.
Šiemet „Rotax Max Challenge Lithuania“ trasose startavo solidūs dalyvių skaičiai: „Nano“ klasėjė – 15, „Micro“ – 25, „Mini“ – 31, „Junior“ – 36, „Senior“ – 52, „DD2“ – 24, „DD2 Masters“ – 11 sportininkų. Varžybų prizinis fondas siekė net 15 000 eurų. Dalyviai kovojo ne tik dėl piniginių prizų, bet ir dėl vertingų techninių https://kartapart.com apdovanojimų. Be to, „Senior“ kategorijos čempionui atiteko ypatingas prizas – kelialapis į „Formula 4“ testus.
Geriausi 2025 metų pasirodymai
„Micro Max U9“ kategorijoje čempiono titulą užtikrintai pelnė Aras Paskalis Bagatyrius, viso sezono metu demonstravęs stabilumą ir ryžtą. Antras liko Gordey Dulev, o trečias – Timas Dranseika. Šios klasės kovos atskleidė, kad jaunieji sportininkai yra pasirengę drąsiai kovoti dėl kiekvieno centimetro trasoje ir neabejotinai bus rytojaus kartingo žvaigždės. „Micro Max“ klasėje triumfavo Remigijus Kriaučiūnas, kuris sugebėjo išlaikyti aukštą tempą net ir pačiose įtemptiausiose akimirkose. Emilis Čapkauskas užėmė antrąją vietą, dar kartą įrodydamas savo potencialą tarptautinėse varžybose, o trečias finišavo Karlis Bernsons. Šios klasės sportininkų pasirodymai parodė didžiulį jaunimo progresą ir brandą.
„Mini Max“ čempionu tapo Jokūbas Vaškelis, nuosekliai rinkęs taškus viso sezono metu. Jis aplenkė Mikkelį Grantinsą ir Jorį Stankevičių, kurie taip pat demonstravo puikią sportinę formą ir sezono pabaigą pasitiko ant pakylos. „Junior Max“ klasėje lyderio poziciją užėmė Rodrigo Kakers, aplenkęs Markus Jauk bei Giną Rimkų. Tai viena įdomiausių ir dinamiškiausių klasių, kurioje kiekvienas važiavimas tapo intriga. „Senior Max“ kategorijoje, kur susirinko daugiausia dalyvių, čempionu tapo Dovydas Gudelevičius. Antroji vieta atiteko Linui Volungevičiui, trečias liko Timofii Vladymyrov. „Senior Hobby“ klasėje triumfavo Domas Tumasonis, aplenkęs Mindaugą Liatuką ir Hubertą Būdvytį.
„DD2“ klasės čempionu tapo Edgars Vilcans, jam nusileido Devinas Sagadi ir Maxim Shchurko. „DD2 Hobby“ kategorijoje nugalėjo Aras Jankevičius, sidabrą pelnė Andrius Slivinskas, bronzą – Audrius Kragas. Tuo tarpu „DD2 Masters“ nugalėtoju tapo Mykolas Mazinas, antrąją vietą užėmė Priit Sei, trečiąją – Ivars Uss.
Kelialapiai į Bahreiną
ROTAX MAX GRAND FINALS vietų skaičius – ribotas, o jų vertė prilygsta auksui. Lietuvoje šiemet buvo paskirtos tik trys – „Mini“, „Junior“ ir „DD2“ klasėse. Tačiau Lietuvos sportininkai išsiskyrė ne tik vietinėse kovose, bet ir užsienio trasose, todėl Bahreine lapkričio 28 – gruodžio 6 d. vyksiančiose lenktynėse mūsų šaliai atstovaus net penki pilotai: Emilis Čapkauskas (Micro), Jokūbas Vaškelis (Mini), Majus Mazinas (Junior), Maxim Shchurko (DD2) ir Martynas Tankevičius (DD2 Masters).
Kartingo bendruomenės stiprybė ir perspektyvos
„Rotax Max Challenge“ Lietuvoje organizatorius Martynas Tankevičius, apibendrindamas sezoną pabrėžė, kad šie renginiai – daugiau nei lenktynės. Pasak jo, tai gyva ir auganti bendruomenė, kurioje svarbus kiekvienas – nuo sportininko iki trenerio, nuo mechaniko iki tėvų tribūnose. Kiekvienas įveiktas ratas ir iškovota pozicija tampa ne tik rezultatu, bet ir patirtimi, kuri grūdina charakterį bei kelia visos kartingo sporto industrijos lygį. „Augdami kartu tampame stipresni, o 2026-aisiais sieksime dar aukštesnių tikslų. Todėl kviečiu jaunimą atrasti šį sportą, pamilti kartingą ir tapti jo ateitimi“, – akcentavo pats užsienio trasose dar sėkmingai lenktyniaujantis M. Tankevičius.
