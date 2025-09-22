Lietuvos rinktinė – pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionė

Lietuvos nacionalinė komanda, vadovaujama trenerio Ričardo Zareckio, grupių etape iškovojo 6 pergales bei patyrė 2 pralaimėjimus, kas leido lietuviams grupėje užimti pirmą vietą.
Iškart į pusfinalį patekę mūsiškiai čia susitiko su Vokietijos rinktine ir sutriuškino savo priešininkus 10:1.
Didžiajame finale Lietuvos laukė Japonijos išbandymas ir šįkart lietuviai taip pat daug vargo neturėjo bei triumfavo 10:3, kas reiškė, jog Lietuva tapo pasaulio lėškčiasvydžio vėžimėliuose čempionais.
„Šių sportininkų atsidavimas pastaraisiais metais tobulinant savo įgūdžius ir mokantis lėkščiasvydžio vežimėliuose strategijų buvo išties nuostabus, man buvo garbė juos treniruoti bei jiems padėti,” – sakė rinktinės treneris ir Lietuvos skraidančiojo disko federacijos prezidentas R. Zareckis.
Naudingiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas čempionate buvo Vytautas Skučas, viso pelnęs net 30 taškų ir atlikęs 24 rezultatyvius perdavimus. Mažai nuo jo atsiliko Karolis Virkutis, 19 kartų sugavęs diską taškų pelnymo zonoje bei išdalinęs net 33 rezultatyvius perdavimus.
Žymantas Bučinskas čempionate pasižymėjo 24 taškais ir 23 rezultatyviais perdavimais.
Lietuvos rinktinę sudarė:
• Vytautas Skučas (kapitonas)
• Haroldas Tukanas
• Karolis Virkutis
• Žymantas Bučinskas
• Kęstutis Skučas
• Algimantas Kojis
• Jurij Savickij
• Nerijus Endriukaitis
• Artūras Ručinskas
• Ričardas Zareckis (treneris)
Galutinis pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionato prizininkų trejetas:
1. Lietuva
2. Japonija
3. Italija
Naudingiausias pirmenybių žaidėjas: Tsuyoshi Takahashi (Japonija) – 37 taškai, 42 rezultatyvūs perdavimai.
