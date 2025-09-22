Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos rinktinė – pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionė

2025-09-22 17:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 17:57

Savaitgalį Druskininkuose, „Lietuvos sporto centre“ vyko neeilinis renginys – antrąkart istorijoje surengtas Pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionatas, kuriame triumfavo Lietuvos rinktinė.

LSDF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Druskininkuose, „Lietuvos sporto centre“ vyko neeilinis renginys – antrąkart istorijoje surengtas Pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionatas, kuriame triumfavo Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

Lietuvos nacionalinė komanda, vadovaujama trenerio Ričardo Zareckio, grupių etape iškovojo 6 pergales bei patyrė 2 pralaimėjimus, kas leido lietuviams grupėje užimti pirmą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškart į pusfinalį patekę mūsiškiai čia susitiko su Vokietijos rinktine ir sutriuškino savo priešininkus 10:1.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiajame finale Lietuvos laukė Japonijos išbandymas ir šįkart lietuviai taip pat daug vargo neturėjo bei triumfavo 10:3, kas reiškė, jog Lietuva tapo pasaulio lėškčiasvydžio vėžimėliuose čempionais.

REKLAMA

„Šių sportininkų atsidavimas pastaraisiais metais tobulinant savo įgūdžius ir mokantis lėkščiasvydžio vežimėliuose strategijų buvo išties nuostabus, man buvo garbė juos treniruoti bei jiems padėti,” – sakė rinktinės treneris ir Lietuvos skraidančiojo disko federacijos prezidentas R. Zareckis.

Naudingiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas čempionate buvo Vytautas Skučas, viso pelnęs net 30 taškų ir atlikęs 24 rezultatyvius perdavimus. Mažai nuo jo atsiliko Karolis Virkutis, 19 kartų sugavęs diską taškų pelnymo zonoje bei išdalinęs net 33 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA
REKLAMA

Žymantas Bučinskas čempionate pasižymėjo 24 taškais ir 23 rezultatyviais perdavimais.

Lietuvos rinktinę sudarė:

• Vytautas Skučas (kapitonas)

• Haroldas Tukanas

• Karolis Virkutis

• Žymantas Bučinskas

• Kęstutis Skučas

• Algimantas Kojis

• Jurij Savickij

• Nerijus Endriukaitis

• Artūras Ručinskas

• Ričardas Zareckis (treneris)

Galutinis pasaulio lėkščiasvydžio vėžimėliuose čempionato prizininkų trejetas:

1. Lietuva

2. Japonija

3. Italija

Naudingiausias pirmenybių žaidėjas: Tsuyoshi Takahashi (Japonija) – 37 taškai, 42 rezultatyvūs perdavimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų