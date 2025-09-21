Lietuvos beisbolo rinktinė Europos čempionate patyrė pralaimėjimą prieš Italiją

Lygi kova vyko tik pirmąjį kėlinuką. Antrajame kėlinuke italai pelnė 3 taškus, trečiajame – dar 4. Ketvirtajame kėlinuke lietuviai apsigynė, bet penktajame praleido 3 taškus, o šeštajame – net 6.
Lietuvos rinktinė taškų nepelnė, o „hitais“ pavyko pasižymėti tik Domui Kamanduliui bei Viliui Paikovui. Metiko pozicijoje lietuviai išbandė net 5 žaidėjus: Luką Morkūną, Gytį Morkūną, Justiną Račkauską, Andrių Stravinską ir Domantą Trinkūną. Po „strike outą“ pavyko atlikti tik L. Morkūnui bei J. Račkauskui.
Lietuva (0-2) C grupėje užima paskutinę – 4-ą – vietą. Italija (2-0) grupėje pirmauja, o toliau rikiuojasi Graikija ir Šveicarija (abi – 1-1).
Pirmadienį lietuviai susitiks su šveicarais.
