Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos beisbolo rinktinė Europos čempionate patyrė pralaimėjimą prieš Italiją

2025-09-21 22:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 22:18

Antrose Europos beisbolo čempionato rungtynėse sekmadienį Lietuvos vyrų rinktinė 0:16 neprilygo Italijai. Mačas buvo nutrauktas po 6 kėlinukų.

Rungtynių akimirka | Sauliaus Čirbos nuotr.

Antrose Europos beisbolo čempionato rungtynėse sekmadienį Lietuvos vyrų rinktinė 0:16 neprilygo Italijai. Mačas buvo nutrauktas po 6 kėlinukų.

REKLAMA
0

Lygi kova vyko tik pirmąjį kėlinuką. Antrajame kėlinuke italai pelnė 3 taškus, trečiajame – dar 4. Ketvirtajame kėlinuke lietuviai apsigynė, bet penktajame praleido 3 taškus, o šeštajame – net 6.

Lietuvos rinktinė taškų nepelnė, o „hitais“ pavyko pasižymėti tik Domui Kamanduliui bei Viliui Paikovui. Metiko pozicijoje lietuviai išbandė net 5 žaidėjus: Luką Morkūną, Gytį Morkūną, Justiną Račkauską, Andrių Stravinską ir Domantą Trinkūną. Po „strike outą“ pavyko atlikti tik L. Morkūnui bei J. Račkauskui.

Lietuva (0-2) C grupėje užima paskutinę – 4-ą – vietą. Italija (2-0) grupėje pirmauja, o toliau rikiuojasi Graikija ir Šveicarija (abi – 1-1).

Pirmadienį lietuviai susitiks su šveicarais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų