TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Europos ralio kroso čempionato etape Turkijoje triumfavęs Rytis Gurklys užsitikrino vicečempiono titulą

2025-09-22 18:00 / šaltinis: Sportas.lt
Savaitgalį Turkijoje įvyko penktasis, paskutinis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Šiose Senojo žemyno pirmenybėse Lietuvos garbę visus metus gynė neseniai septynioliktą gimtadienį atšventęs Rytis Gurklys. Lietuvis Turkijoje buvo nepralenkiamas ir tapo etapo nugalėtoju, taip užsitikrindamas Europos automobilių kroso vicečempiono vardą.

Europos ralio kroso čempionato etapas Turkijoje | Komandos nuotr.

0

Rytis Gurklys po finišo pasakojo, kad Turkijos trasa kiek nustebino savo ilgiu. Ji buvo suformuota panaudojant dalį Formulės-1 trasos ir papildant distanciją žvyrinėmis atkarpomis. Bendras trasos ilgis kartu su „Joker“ konfigūracija siekė viršijo 1400 metrų.

„Trasa labai ilga. Nesu tokioje ilgoje važiavęs. Tačiau ją greitai perpratau. Asfaltinės sekcijos buvo Formulės-1 trasos atkarpose, o į tarpus įdėtos žvyrinės dalys. Žvyras buvo kietas, bet labai dulkėtas ir slidus. Tačiau trasą perpratau gana greitai ir galėjau važiuoti maksimaliu tempu“, – sakė Rytis Gurklys.

Naujoje trasoje Rytis Gurklys adaptavosi itin greitai ir jau per pirmąją kvalifikaciją pademonstravo geriausią rezultatą savo klasėje. „Audi“ automobiliu lenktyniaujantis lietuvis antroje kvalifikacijoje smuktelėjo iki trečiosios vietos. Analogišką rezultatą jis pademonstravo ir trečioje kvalifikacijoje. Ketvirtoje kvalifikacijoje Rytis Gurklys vėl grįžo į rikiuotės viršūnę ir užtikrintai žengė į pusfinalį.

„Pusfinalyje nustojo veikti pasikalbėjimo įranga, todėl neturėjau ryšio su komanda. Teko pačiam spręsti, kada sukti į „Joker“ ratą. Buvo sudėtinga, tačiau priėmiau gerus sprendimus ir tą pusfinalį laimėjau“, – sakė Rytis Gurklys.

Tą patį tempą lietuvis pademonstravo ir finale, kuriame pirmasis kirto finišo liniją ir tapo finalinio Europos ralio kroso čempionato etapo Turkijoje nugalėtoju. Toks pasiekimas Ryčiui Gurkliui garantavo Europos ralio kroso vicečempiono titulą.

„Ačiū visiems partneriams, rėmėjams, komandai, su kuriais kartu šiais metais žengėme į Europos ralio kroso čempionatą. Žinoma, mūsų tikslas buvo pirma vieta. Visgi sezonas nesiklostė pagal mūsų planą. Tačiau džiaugiuosi tiek šia pergale Turkijoje, tiek sezono pasiekimu“, – kalbėjo Rytis Gurklys.

Šiemet per penkis etapus lietuvis iškovojo dvi pergales – triumfavo Švedijoje ir Turkijoje. Sezono nugalėtoju tapo portugalas Joao Ribeiro, kuris laimėjo tris etapus, viename iš jų Rytį Gurklį išmušdamas iš trasos, bet už tai nesusilaukęs jokios nuobaudos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

