  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sandra Liutkė pelnė sidabro medalį pasaulio ekstremalaus bėgimo su kliūtimis čempionate Švedijoje

2025-09-24 14:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 14:33

Geteborge (Švedija) surengtame pasaulio ekstremalaus bėgimo su kliūtimis (OCR) čempionate Lietuvai sidabro medalį iškovojo Sandra Liutkė.

Sandra Liutkė | asmeninio archyvo nuotr.

Sandra Liutkė | asmeninio archyvo nuotr.

0

Lietuvė antrąją vietą užėmė trumposios trasos moterų 35–39 metų amžiaus grupėje. Distanciją ji įveikė per 23 min. 55 sek., nusileisdama tik Belgijos atstovei Magali Hayen, kurios laikas – 22 min. 04 sek.

30–34 metų amžiaus grupėje Diana Verikaitė distanciją įveikė per 34 min. 01 sek. ir finišavo vienuolikta. Lina Sakalauskienė (40–44 m.) buvo 32-a.

Vyrų elito grupėje Modestas Gečas trasą įveikė per 19 min. 57 sek. ir užėmė 36-ą vietą. Čia visos trys prizinės vietos atiteko Nyderlandų sportininkams – Jesse de Heerui (15.43), Stijnui Lagrandui (16.11) ir Frankui Oosteromui (16.29).

