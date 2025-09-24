Sandra Liutkė pelnė sidabro medalį pasaulio ekstremalaus bėgimo su kliūtimis čempionate Švedijoje

Lietuvė antrąją vietą užėmė trumposios trasos moterų 35–39 metų amžiaus grupėje. Distanciją ji įveikė per 23 min. 55 sek., nusileisdama tik Belgijos atstovei Magali Hayen, kurios laikas – 22 min. 04 sek.
30–34 metų amžiaus grupėje Diana Verikaitė distanciją įveikė per 34 min. 01 sek. ir finišavo vienuolikta. Lina Sakalauskienė (40–44 m.) buvo 32-a.
Vyrų elito grupėje Modestas Gečas trasą įveikė per 19 min. 57 sek. ir užėmė 36-ą vietą. Čia visos trys prizinės vietos atiteko Nyderlandų sportininkams – Jesse de Heerui (15.43), Stijnui Lagrandui (16.11) ir Frankui Oosteromui (16.29).
