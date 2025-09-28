UTMA vadovas Viktoras Gecas įvertino grandiozinį turnyrą Kaune ir įspūdingą Dominyko Dirksčio pergalę: „Kovotojui reikia ne tiek ir daug nuo švilpimo iki plojimų – tiesiog kažką „nujungti“

Po turnyro UTMA vadovas Viktoras Gecas dalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje pasidalino savo nuomone apie įvykusį renginį, kalbėjo ne tik apie E. Stanionį ir Egidijų Kavaliauską, kurio kova planuojama lapkričio mėnesio turnyre, bet ir apie Dominyką Dirkstį, Deividą Levickį ar Martyną Danių bei apie renginį atidariusius boksininkus iš Lietuvos.
„Trukmė ilga, nes daug gerų kovų. Šiaip tai minčių daug, neina jų visų sudėlioti, nes praėjo mažai laiko. Smagu už visus, smagu ir už Eimantą – dešimt raundų nepatogaus ir bokso, kuris moko tobulėti. Tai labai smagu. Kalbant apie jį, tikiuosi, kad jis ne tik pergalę iškovojo, bet kad ir jis priartėjo prie kovos dėl čempiono titulo.“
– Prieš kovą buvo paskelbta, kad ir Egidijus Kavaliauskas grįš į Lietuvą ir kovos lapkričio mėnesį. Kaip pavyko tokią kovą suorganizuoti?
– Aš asmeniškai turėčiau padėkoti Eimantui, nes su juo aš atėjau į boksą. Egiui irgi to užteko – jeigu sutinka Eimantas, tai viskas yra teisinga ir gerai sudėliota, boksininkai yra laimingi ir patenkinti, gauna tai, ko yra verti. Tikiuosi, kad lapkričio mėnesį bus ne ką mažesnė istorija, nes Egidijus yra visiškai toks pats legendinis kovotojas pasauliniu mąstu, kaip ir Eimantas.
– Ar yra kokių detalių apie E. Kavaliausko kovą?
– Kol kas vyksta derybos, bet artimiausiu metu tikrai pranešime visą informaciją. Belieka tik laukti, du mėnesiai nėra tiek daug. Pamatysime dar kartą aukščiausio lygio boksą Lietuvoje.
– Dominykas Dirkstys daugelį pribloškė savo pasirodymų. Galbūt jam kažką planuojate?
– Visi sakė, kad jis pralaimės, negalėjome kažko planuoti. Jis padarė kitaip, nei visi sakė, o dabar reikės pagalvoti, kokio iššūkio jis vertas. Smagu už jį, smagu, kad įrodė, dar smagiau matyti žmones, kurie prieš kovą švilpė, o po kovos – plojo. Čia yra tas smagusis kovos menų faktas – kovotojui reikia ne tiek ir daug nuo švilpimo iki plojimų – tiesiog kažką „nujungti“.
– Šiandien vyko 16 kovų. Ar buvo, kurios nustebino iš gerosios pusės?
– Viskas patiko. Patiko ir bokso dalis, lietuviai, kurie pradeda profesionalo kelią bokse gavo patirties ir matomumo. Mes tikrai juos stebime ir esame šalia. Lapkritį kovos E. Kavaliauskas, tai tikrai darysime ne vieną bokso kovą. Ties E. Kavaliausku ir E. Stanioniu kovinis sportas Lietuvoje nesibaigia. Noras yra, kad kažkada turėtume trečią tokią pavardę, kaip dabar yra Stanionis ir Kavaliauskas.
– Kaip galima pranokti tokį renginį?
– Mes panašiai kaip Dirkstys – reikia padaryti geriau arba esi „lūzeris“. Negali kiekvienas kovos menų turnyras būti „topinis“. Dažnai būna atšauktų kovų, dažnai taip būna ir UFC ar kitose organizacijose. Čia yra mūsų duona. Šiandien pavyko geriau, be trigdžių, kartais pavyksta blogiau, gauname pastabų ir kritikos, bet mokomės. Pagyrimų niekada negauname, tai tenka maitintis iš kritikos.
– Du nauji UTMA čempionai. Kokia situacija su Raimondu Avlasevičiu, kas nutiko jam kovoje prieš Nikolą Cvetkovičių, kuris pralaiminėjo tą kovą, bet viskas greitai pasikeitė.
– Jis buvo išvežtas į ligoninę, tai palaikymas jam. Kiek girdėjau, pataikė į girnelę, bet jis ir pats negali žinoti, pasakys medikai. Šiek tiek ir gaila, bet toks yra sportas. Buvome anksčiau matėme ir su Osvaldu Fedorovičiumi, kur turėjome panašią situaciją. Nors ta kova buvo mažesnės reikšmės, bet yra kaip yra. Turime čempioną, džiaugiamės, kad pagaliau turime žmones, kuriuos Lietuvos rinka atpažįsta. Galbūt jų nepalaiko, nes jie nėra lietuviai, bet gerbia ir mato, kad tai yra gero lygio atletai. Įskaitant ir Khyzerį, kuris įtikinamai įveikė Karosą. Džiugu, kad atsiranda žmonių, kurie pas mus parodo, kad yra lygis ir kitur. Smagu dėl jo, liūdna dėl Raimondo, linkiu kuo greitesnio atsistatymo. Jam dar laukia vaiko gimimas, tai tikiuosi, kad viskas bus sklandžiai.
– Artūro Brižinsko ir Deivido Levickio kova. Ar trilogija uždaryta? Kas gali būti toliau D. Levickiui?
– 3-0 jau tikrai išspręsta trilogija. Kas toliau? Reikės pagalvoti. Turi jo laukti iššūkiai. Labai šaunus jaunuolis, užsiauginęs save UTMA platformoje. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris dalyvavo UTMA turnyre, vykusiame „garaže“. Jis kartu su mumis ėjo ir yra geras, Lietuvos mastu, kovotojas. Tikimės jam iššūkiu.
– Martynas Danius išsisprendė savo reikalus, dabar jo laukia finalas su Khyzeriu Hayatu. Kaip ten gali atrodyti kova?
– Arba išjungs per pirmas penkias sekundes, arba prispardys Daniui koją. Nežinau.. Bus gera kova. Tiek su Karosu, tiek su Danyla jis buvo vienas geriausių kikboksininkų. Tikėsimės penkių raundų, o kaip bus – mums taip tinka.
– Grįžtant prie Eimanto buvo dvi istorijos – sugrįžti į Lietuvą, turėti kovą Kaune, bet kartu ir atsitiesti po pralaimėjimo bei parodyti, kad yra numeris 2 pasaulyje. Po tokio pasirodymo, kai nepaliko Jabulani Makhense vietos kovoti, kas dabar Eimantui piešiasi toliau?
– Dabar aiškiai suprato, kad jeigu viskas sukrenta ir pavyksta visos derybos – realu pamatyti Lietuvoje kovą dėl pasaulio čempiono titulo. Kas toliau tai paaiškės artimiausiu metu. Dabar Eimantas nori trumpų atostogų, nes tikrai daug dalykų prasisuko po to pralaimėjimo Jaronui Ennisui. Pirma gimė vaikas, vėliau – pasiruošimas visą vasarą. Esminis tikslas yra titulinė kova, nes jis tikrai to vertas. Mano nuomone, jis yra „topinis“ pusvidutiniame svoryje, nes nematau, kas jam galėtų daug ką pasiūlyti, nes J. Ennisas pakeitė kategoriją.
– Anksčiau sakėte, kad organizacijos sėkmę galėsite įvertinti po to, kai baigsis renginys. Kaip dabar galima įvertinti šitą sėkmę?
– Atsirado boksas, penki boksininkai, kurie šiandien laimėjo. Jie yra visiškai nauji ir organizacijos fanams matosi, kad jie yra nauji ir dar daug ko trūksta. Mes nesame susikoncentravę ties vienu ar dviem žmonėms, mes norime, kad augtų ir kiti. Gal tie penki ir negali nueiti tokį kelią, kokį nuėjo Eimantas, bet jeigu nueitų vienas ar du, mes to labai norėtume.
– Ateinantis UTMA turnyras vyks Vilniuje. Ko galima ten laukti ir tikėtis?
– Ten turėsime MMA turnyrą, kurį kartu organizuosime su „Brave CF“ organizacija, kuri yra tarp TOP-5 organizacijų pasaulyje. Ten yra užaugę UFC čempionai Ilia Topuria ir Chamzatas Čimajevas. Galėsime integruoti naujus kovotojus, kurie nėra kovęsi profesionaliomis taisyklėmis ir po normalia bei sėkminga MMA organizacija. Dabar jie turi galimybę ten kautis, jie gali pasirodyti „Brave CF“ organizatoriams. Tikiuosi, kad lygiai taip pat kaip kalbėjau apie boksą, tai ir iš MMA kovotojų galėsime pamatyti tokius rezultatus, kokius matome pas Ernestą Kareckaitę ar Modestą Bukauską.
– Ar galima bus išvysti Lietuvos kovotojų artėjančiame turnyre?
– Pavelas Dailidko gins savo diržą, pamatysime ir Žygimantą Ramašką. Kitą savaitę viską sužinosite.
Kovų rezultatai:
Pagrindinės kovos:
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 16-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-3, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 2-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-1-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | N. Cvetkovičiaus pergalė ketvirtajame raunde techniniu nokautu
Dominykas Dirkstys (86 kg, 10-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-1 UTMA) | -86 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Dovydas Levickis (63,4 kg, 6-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-3 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | D. Levickio pergalė ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų
Deividas Danyla (67,1 kg, 4-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | D. Danylos pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
