„Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys: „Meilė atvedė mane į sceną“

Išskirtiniame interviu, bendraudamas su „Go3“ atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, aktorius Džiugas Grinys dalijasi mintimis apie pirmuosius žingsnius aktorystėje, karjeros lūžius, filmavimo užkulisius ir savo svajonių atostogas.
Džiugas Grinys – atvirame interviu
Kas pastūmėjo jus į aktorystę? Ar tai buvo iš anksto suplanuotas pasirinkimas?
- Visiškas atsitiktinumas. Aš planavau būti profesionalus sportininkas – žaidžiau rankinį, bet rimta trauma viską sustabdė. Reikėjo ieškoti kito kelio, nes jaučiausi tarsi „suluošintas arklys“. Tuo metu mokykloje įsimylėjau merginą, kuri lankė teatro studiją, vesdavo renginius. Norėdamas būti šalia, pradėjau dalyvauti renginiuose, ir tada pajutau, ką reiškia stovėti scenoje. Tas adrenalinas, energijos mainai su publika – tai buvo artimiausia tam, ką jausdavau žaisdamas rankinį aikštelėje. Ir tada pagalvojau: „O gal pabandyti tapti aktoriumi?“ Tik bėda – nebuvau matęs nė vieno spektaklio gyvenime...
Galima sakyti, kad „meilė atvedė jus į sceną“?
- Tikrai taip.
Ar išduosite paslaptį, kuris spektaklis jums buvo pirmasis?
- Taip (juokiasi). Sužinojau kaip tampama aktoriumi, kad reikia stoti į akademiją (aut. past. Lietuvos muzikos ir teatro akademiją), o kursą renka Oskaras Koršunovas. Nuvažiavau pažiūrėti jo spektaklio „Vestuvės“ – tai ir buvo pirmas spektaklis mano gyvenime! O dabar viskas taip pasisuko, kad pats vaidinu šiame spektaklyje (mįslingai nusišypso).
O kuris vaidmuo teatre tapo lūžio tašku karjeroje?
- Pirmas profesionalus mano pasirodymas scenoje buvo antrame studijų kurse – Adomo Juškos spektaklyje „Miego brolis“. Šiemet suvaidinau ir paskutinį jo rodymą. Keistas jausmas – tarsi pradžios pabaiga.
Filmas „Pietinia kronikas“ sulaukė milžiniško pasisekimo. Kaip tai pakeitė jūsų karjerą?
- Labai daug kas pasikeitė. Atsirado dėmesio – žmonės gatvėje pradėjo atpažinti. Teatras yra nišinis dalykas, o čia auditorija daug platesnė. Atsivėrė galimybės dirbti užsienyje, atsirado agentai. Užmezgiau daug įdomių bei naudingų pažinčių. Šią vasarą filmavausi Jungtinėje Karalystėje, HBO seriale. Ten dirbau su labai stipriais aktoriais, vienas kurių buvo Kit Harington, geriausiai turbūt žinomas kaip John Snow iš serialo „Sostų karai“. Visa tai man buvo didžiulis žingsnis į priekį.
Ar dabar labiau traukia kinas ir televizija, ar teatras vis dar išlieka prioritetu?
- Aš stengiuosi neteikti prioriteto nei vienam, nei kitam. Man patinka pati vaidyba. Žinoma, kine ir teatre priemonės skiriasi – skirtingos subtilybės, niuansai, bet esmė ta pati: pasakojimas ir emocijų perteikimas žiūrovui.
Pakalbėkime apie serialą „Lėlininkas“. Kaip apibūdintumėte savo personažą Kristį ir kuo skiriasi nuo ankstesnių vaidmenų?
- Mėgstu labai šį pasakymą: aktorius yra kaip marmuro luitas ir norint sukurti personažą tereikia pašalinti nuo to luito kas nereikalinga. Visi personažai gimsta iš tavęs, bet visi yra panašūs ir skirtingi. Kristis – impulsyvus bičas, ieškantis savo vietos po saule. Jis į visą veiksmą žiūri kaip į žaidimą, bet galiausiai supranta, kad tai ne žaidimas – pačiu skaudžiausiu būdu. Nenoriu atskleisti siužeto.
Ar yra panašumų tarp jūsų ir Krisčio?
- Galbūt geraširdiškumas, gebėjimas užjausti, atjausti žmogų. Bet šiaip visi personažai gimsta iš tavęs, tik kiekvienas turi savo atspalvį.
Ar teko ruoštis fiziškai ar psichologiškai šiam vaidmeniui?
- Fizinis pasiruošimas mano buvo pakankamas, tad papildomai ruoštis nereikėjo (juokiasi). Užtat lankėmės šaudykloje, mokėmės kaip elgtis su ginklais, kaip teisingai judėti, šturmuoti patalpas. Profesionalūs instruktoriai mus apmokė, kad atrodytume įtikinamai ekrane.
Ką, jūsų manymu, žiūrovai labiausiai pamėgs šiame seriale – veiksmą, humorą ar personažų santykius?
- Man sunku į tai atsakyti. Kiekvienas žmogus yra išskirtinis ir užmezga savo asmeninį ryšį su filmu ar spektakliu, tad nenorėčiau spėlioti šia tema.
Kas labiausiai įsiminė filmavimo metu?
- Sunkiausia buvo lakstyti su pilna ekipuote, juodos spalvos, per 30 laipsnių karštį. Man įsiminė, kad visiškai nesikankinau, patys filmavimai buvo labai smagūs – puiki komanda, daug juoko. Įdomu buvo tai, kad daug scenų filmavome vienu kadru, be stabdymų. Reikėdavo „praeiti“ visą sceną nuo pradžios iki galo. Operatorius Rolandas Leonavičius čia atliko fantastišką darbą.
Ar teatro patirtis padėjo filmuojantis vieno kadro technika?
- Tikrai taip. Teatras išmoko nebijoti klaidų, bet čia, jei suklysti, tekdavo kartoti visą sceną. Būdamas aktoriumi jauti kur yra kameros ir jas žiūri, o čia viskas buvo kitaip. Reikėjo visiškai nejausti kameros, pilnai pasitikėti operatoriumi. Kamera tapo kaip dar vienas personažas, stebėtojas iš šono.
Kiek daugiausia kartų teko perfilmuoti sceną?
- Neįsivaizduoju net (juokiasi balsu). Režisierius (aut. past. Ramūnas Cicėnas) rinko nuotraukų kolekciją, kai kiekvienas aktorius bent kartą pasižiūrėjo į kamerą. Man atrodo, kad Šarūnas (aut. past. aktorius Šarūnas Datenis) daugiausia palaikė akių kontaktą su kamera (juokiasi), bet apie dublius nepasakysiu.
Kaip sekėsi dirbti su režisieriumi Ramūnu Cicėnu?
- Labai gerai. Jis ramus, nekelia streso, bet kartu užsidegęs. Tai, kad jis pats yra aktorius, labai palengvino bendravimą – puikiai supranta, kaip duoti pastabas. Buvo malonu dirbti.
Ar palaikote ryšį su kolegomis po filmavimo?
- Taip, manau, kad tapome draugais. Geri santykiai filmavimo aikštelėje tikiuosi persikels ir į ekranus. Nors dabar toks intensyvus man laikotarpis, net neturėjau atostogų nuo praeito pavasario.
Kokios būtų jūsų svajonių atostogos?
- Vasarą Molėtuose, trobelėje kokioje nors prie ežero.
Serialas „Lėlininkas“ – tai įtempto siužeto kriminalinis trileris, kuriame susipina veiksmas, intrigos ir netikėti istorijos vingiai. Serialas pasakoja apie nusikalstamą pasaulį, kuriame kiekvienas žingsnis gali tapti lemtingu. Džiugas Grinys čia įkūnija Kristį – impulsyvų, itin rizikuoti linkusį veikėją. Žiūrovai ekrane išvys ir kitus gerai pažįstamus aktorius: Mildą Noreikaitę, Vytautą Medinecką-Ironvytą, Šarūną Datenį, Donatą Šimukauską ir kt.
Įtampos kupinas serialas „Lėlininkas“ – nuo rugsėjo 30 d. tik per „Go3” televiziją.
