TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Turkijoje – dominuojantis M.Blaževičiaus pasirodymas

2025-10-03 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 21:07

Turkijos lygoje pralaimėjimą patyrė Marekas Blaževičius ir jo atstovaujama Bursos „Tofaš“ (1/1) komanda, kuri svečiuose 91:93 (24:20, 18:29, 21:23, 28:21) nusileido Stambulo „Galatasaray“ (1/1) klubui.

M.Blaževičius žaidė puikiai

0

Likus 11 sekundžių Alexas Perezas lygino rezultatą (89:89), bet baudą pataikė Errickas McCollumas. Galiausiai M.Blaževičiaus metimas (91:90), atrodė, išplėš pergalę, bet po pražangos paskutinę sekundę baudas metė ir „Galatasaray“ laimėjimą lėmė E.McCollumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis per 25 minutes pelnė 25 taškus (10/13 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, blokavo metimą, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 29 naudingumo balus.

„Tofaš“ 17 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras, „Galatasaray“ 27 taškus pelnė Jamesas Palmeris.

