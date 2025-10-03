Turkijoje – dominuojantis M.Blaževičiaus pasirodymas

Likus 11 sekundžių Alexas Perezas lygino rezultatą (89:89), bet baudą pataikė Errickas McCollumas. Galiausiai M.Blaževičiaus metimas (91:90), atrodė, išplėš pergalę, bet po pražangos paskutinę sekundę baudas metė ir „Galatasaray“ laimėjimą lėmė E.McCollumas.
Lietuvis per 25 minutes pelnė 25 taškus (10/13 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, blokavo metimą, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 29 naudingumo balus.
„Tofaš“ 17 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras, „Galatasaray“ 27 taškus pelnė Jamesas Palmeris.
