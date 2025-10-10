Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Tuchelis pasigedo sirgalių palaikymo po užtikrintos Anglijos pergalės prieš Velsą

2025-10-10 10:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 10:12

Anglijos rinktinė draugiškose rungtynėse 3:0 sutriuškino Velso futbolininkus. Visgi Thomas Tuchelis po šio susitikimo pažėrė kritikos susirinkusiems sirgaliams.

Thomas Tuchelis | Scanpix nuotr.

Anglijos rinktinė draugiškose rungtynėse 3:0 sutriuškino Velso futbolininkus. Visgi Thomas Tuchelis po šio susitikimo pažėrė kritikos susirinkusiems sirgaliams.

0

„Turėjome pusantros treniruočių dienos pasiruošimui prieš gerai treniruotą komandą ir mums labai gerai sekėsi. Po pirmojo kėlinio galėjome pirmauti rezultatu 5:0. Nepavyko pelnyti ketvirto ir penkto įvarčių. Stadione tvyrojo tyla. Iš tribūnų negavome jokios energijos. Padarėme viską, kad laimėtume.

Ką daugiau galima duoti per 20 minučių? Mes neleidome jiems pabėgti. Jei pusvalandį girdime tik Velso rinktinės sirgalius, tai liūdna, nes komanda nusipelnė didesnio palaikymo.

Esu 100 procentų įsitikinęs, kad čempionate sulauksime fantastiško palaikymo. Turėsime aukščiausio lygio palaikymą antradienį prieš Latviją. Serbijoje sulaukėme puikaus palaikymo. Visgi šį kartą po 23 minučių turėjome rezultatą 3:0 ir aš galvojau, kodėl ant stadiono vis dar yra stogas? Kas vyksta? Štai ir viskas, nieko ypatingo“, – kalbėjo strategas.

