Būsimi princo Williamo ir Kate Middleton kaimynai lieja pykti: kyla problema

Atsižvelgiant į aukštą karališkosios šeimos statusą ir griežtus saugumo reikalavimus, Velso princas ir princesė aplink savo naujuosius namus įrengė „uždarą zoną“, skelbė cosmopolitan.com.
Žmonės piktinasi
Bet kas, kas peržengs naujai nustatytas ribas, gali būti sulaikytas – taip numatyta Vidaus reikalų ministerijos patvirtintame saugumo plane. Šios priemonės skirtos užtikrinti būsimo karaliaus, karalienės ir jų trijų vaikų saugumą.
Vis dėlto, kaip paaiškėjo, naujosios ribos kertasi su populiaria vietinių šunų vedžiojimo vieta. Viena gyventoja, dažnai besilankanti šiame miške, sakė: „Daugelis mūsų čia vedžiojame savo šunis jau 20 metų, todėl išgirsti, kad daugiau nebegalime to daryti – tai tarsi smūgis į dantis. Mes kasmet mokame apie 129 eurus už parko priežiūrą, bet dabar mums nebeleidžiama naudotis jo dalimi.“
Moteris pridūrė, kad bendruomenė buvo įspėta tik prieš kelias dienas: „Mums buvo duota tik kelios dienos įspėjimo, kad ši miško dalis uždaroma visam laikui. Dabar man teks sėsti į automobilį ir važiuoti toliau, kad galėčiau išvesti šunį pasivaikščioti.“
Kitas vietinis gyventojas pripažino turintis prieštaringų jausmų: „Žinoma, tai nuviliantis dalykas, nes mano šuniui čia labai patinka. Mes čia atvykstame kas porą savaičių, o dabar teks ieškoti kitos vietos, kad jis galėtų pabėgioti. Tačiau visiškai suprantu, kad Williamo, Kate ir jų šeimos saugumas yra svarbiausias dalykas, todėl turime užtikrinti, kad jie galėtų čia laimingai gyventi.“
Trečiasis pašnekovas savo ruožtu palaikė priimtus ribojimus: „Mes mylime karališkąją šeimą, Williamą ir Kate, ir labai džiaugiamės, kad jie persikelia į Forest Lodge. Akivaizdu, kad šio automobilių stovėjimo aikštelės uždarymo jie patys neinicijavo – tai susiję su saugumo sumetimais.“
Privatumo klausimas Velso šeimai nėra naujas – be uždaros zonos, planuojama įrengti ir metalines tvoras, privatumo ekranus.
Fox News Digital anksčiau pranešė, kad dvi šeimos, gyvenusios netoliese esančiuose namuose, buvo paprašytos išsikelti: „Manau, joms buvo pasiūlyta kita vieta, bet vis tiek buvo pasakyta, kad privalo išsikraustyti. Jos to visiškai nesitikėjo. Tie namai yra labai arti rezidencijos, todėl, jeigu ten gyvens karališkoji šeima, jie tikrai nenorės, kad bet kas, kas papuola, gyventų tuose namuose.“
