  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išklojo, kas iš tiesų įvyko tarp Kate Middleton ir Meghan Markle: štai kodėl nesikalba iki šiol

2025-10-13 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 16:25

Kate Middleton ir Meghan Markle įtampa galėjo paveikti net vyrus. Kai 2017 m. princas Harry paskelbė apie sužadėtuves su Meghan Markle, rūmuose tikėtasi, kad būsimoji hercogienė taps artima drauge Kate Middleton. Tačiau vos po kelių mėnesių žiniasklaidą užtvindė gandai apie įtemptus dviejų moterų santykius.

Kate Middleton ir Meghan Markle (Nuotr. SCANPIX)

Kate Middleton ir Meghan Markle įtampa galėjo paveikti net vyrus. Kai 2017 m. princas Harry paskelbė apie sužadėtuves su Meghan Markle, rūmuose tikėtasi, kad būsimoji hercogienė taps artima drauge Kate Middleton. Tačiau vos po kelių mėnesių žiniasklaidą užtvindė gandai apie įtemptus dviejų moterų santykius.

0

Kaip primena Daily Mail, pirmieji nesutarimų ženklai pasirodė dar ruošiantis Meghan ir Harry vestuvėms 2018-aisiais metais. Ginčai kilo net dėl smulkmenų – pamergių suknelių modelių ar elgesio per repeticijas.

Vėliau savo memuaruose „Atsarginis“ princas Harry pasakojo, kad po vieno pokalbio rado Meghan verkiančią ant grindų. Po incidento Kate atsiuntė atsiprašymo atviruką ir gėlių.

Nesibaigiantys konfliktai

Dar vienas ilgai aptarinėtas epizodas buvo susijęs su nuotakos puokšte. Vestuvių transliacijos metu žiūrovai pastebėjo, kad įžengdama į koplyčią Meghan neturėjo puokštės, tačiau po kelių sekundžių ją jau laikė rankose.

Kai kurie spėjo, jog gėles jai perdavė Kate – kaip susitaikymo ženklą. Vėliau paaiškėjo, kad puokštę Meghan iš tiesų perdavė jos padėjėja Clara Madden – buvusi Williamo ir Kate asistentė, tuo metu dirbusi Harry komandai.

Po metų viešai paskelbtose vestuvių nuotraukose Kate nebuvo matyti, ką žurnalistai įvardijo kaip dar vieną ženklą, kad santykiai tarp buvusių karališkosios šeimos marčų išlieka įtempti.

Metams bėgant konfliktas tik gilėjo. Harry memuaruose minimas ir kivirčas dėl Meghan žodžių, jog Kate turi „vaikiškas smegenis“ – taip neoficialiai vadinamas reiškinys, kai kai kurios moterys nėštumo ar pogimdyminiu laikotarpiu patiria užmaršumą, dėmesio stoką. Williamas į tai sureagavo piktai – pavadino Meghan nemandagia ir, rodydamas pirštu, tarė: „Taip čia nesielgiama.“

Prieš bendrą pasirodymą „Royal Foundation“ forume Meghan paprašė Kate paskolinti blizgio. Kai Meghan pasitepė lūpas pirštu, Kate esą suraukė veidą, rodydama pasišlykštėjimą.

Šis forumas tapo pirmuoju viešu išbandymu ketvertui – Harry, Meghan, Williamui ir Kate. Buvo tikimasi, kad jie parodys vienybę ir santarvę, tačiau nutiko priešingai. Liudininkų teigimu, Meghan kalbėjo energingai ir užtikrintai, užėmė daug eterio laiko, o Kate liko santūri. Daugelis tada pastebėjo – „karališkoji harmonija“ pradėjo skilti.

