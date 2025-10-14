Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Princo Williamo ir Kate Middleton gyvenime – pokyčiai

2025-10-14 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 10:20

Princas Williamas ir Kate Middleton su šeima ruošiasi dideliems pokyčiams gyvenime – skelbiama galima data, kada jie turėtų persikelti į naujus namus.

Princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
13

Princas Williamas ir Kate Middleton su šeima ruošiasi dideliems pokyčiams gyvenime – skelbiama galima data, kada jie turėtų persikelti į naujus namus.

0

Mažai tikėtina, kad Velso princas ir princesė kada nors išsikels iš „Forest Lodge“ Vindzore – net ir tada, kai Williamas taps karaliumi, rašo mirror.co.uk.

Princas Williamas ir Kate Middleton
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Princo Williamo ir Kate Middleton gyvenime netrukus – dideli pokyčiai

O į savo naujuosius „amžinus“ namus Vindzore jie turėtų kraustytis jau visai netrukus. Pranešama, kad princas Williamas ir Kate iki arba lapkričio 5 dieną persikels į savo naujuosius namus. Statybininkai dirba be pertraukų, kad paankstintų jų įsikraustymo datą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pora ketina persikelti iš „Adelaide“ kotedžo į kaimyninį „Forest Lodge“ Vindzore, Berkšyre, kai tik darbai bus baigti – manoma, kad tai įvyks vos po kelių savaičių.

Praėjusį mėnesį aplink visą teritoriją buvo įrengtas 150 akrų apsaugos perimetras – šis sprendimas supykdė kai kuriuos vietinius gyventojus.

Tačiau šios saugumo priemonės padės apsaugoti Williamą, Kate ir jų vaikus, įskaitant 12-metį George’ą, kuris kitą rudenį pradės mokytis kitoje mokykloje.

Manoma, kad darbuotojai jau pradėjo perkelinėti šeimos daiktus į naujai suremontuotą aštuonių miegamųjų dvarą Vindzoro didžiajame parke. Šaltinis atskleidė: „Tikimasi, kad jie įsikels į naujuosius namus iki Laužų nakties. Tai bus smagi pradžia vaikams.“

Teigiama, kad Williamas ir Kate labai stengiasi suteikti savo trims vaikams – 12-mečiui George’ui, 10-metei princesei Charlotte ir septynmečiui Louisui – „naują pradžią“.

Pora 2022 m. išsikraustė iš Kensingtono rūmų į jaukų keturių miegamųjų „Adelaide“ kotedžą Berkšyre, kad būtų arčiau Williamo močiutės, karalienės Elžbietos II. Tačiau ji mirė praėjus vos kelioms savaitėms po jų persikraustymo – tai tapo pirmuoju iš keleto sunkių šeimai tekusių išbandymų.

Šaltinis „Daily Mail“ sakė: „Adelaide“ kotedžas, deja, kelia sunkius prisiminimus. Jie ten išgyveno kai kuriuos iš sunkiausių savo gyvenimo etapų... Šeima labai džiaugiasi šiuo persikraustymu ir laukia naujos pradžios.“

Pernai tiek princesė, tiek karalius Karolis III paskelbė, kad serga vėžiu. Tris vaikus auginanti Kate atlaikė varginantį profilaktinės chemoterapijos kursą, o Williamas šį laikotarpį apibūdino kaip „žiaurų“ – jis iš visų jėgų palaikė žmoną ir saugojo vaikus.

Nors Kate dabar remisijoje, manoma, kad ši liga buvo paskutinis išbandymas, po kurio jie abu nusprendė pradėti naują etapą. Statybininkai intensyviai dirba, kad šeima į naujus namus galėtų įsikraustyti jau kitą mėnesį.

„Statybininkai dirba be poilsio, savaitė po savaitės, kad šeima galėtų įsikelti kuo greičiau. Kalėdos buvo pagrindinis nustatytas terminas, tačiau puiku, kad viskas įvyks daug anksčiau“, – atskleidė kitas šaltinis.

Kensingtono rūmai aiškiai pareiškė, kad princas ir princesė ketina likti „Forest Lodge“ net ir po to, kai taps karaliumi ir karaliene – tai būtų atsisakymas laikytis nesenos tradicijos. Velso princas ir princesė patys finansuoja persikraustymą ir renovaciją bei mokės rinkos kainos nuomos mokestį. 

