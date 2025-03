Prabilo apie tikruosius Kate Middleton ir princo Williamo santykius: štai kas vyksta uždarius duris

Tapo žinoma, kad Kate Middleton, kuri anksčiau pranešė apie remisiją po kovos su vėžiu, su princu Williamu elgiasi kaip su „ketvirtuoju vaiku“ ir prireikus gali paguosti savo vyrą.

Pasak „Fox News Digital“, Quinnas kalbėjosi su šimtais buvusių ir esamų karališkųjų rūmų darbuotojų, kad sužinotų slaptų karališkosios šeimos gyvenimo detalių.

Kate Middleton įtaka

Jo knyga atskleidė, kad princesė Kate daro tokią stiprią įtaką savo vyrui, kad kartais elgiasi su juo kaip su „ketvirtuoju vaiku“.

Ji daro jam įtaką ir tinkamu momentu gali nuraminti savo mylimąjį. Pora susituokė 2011 m. ir augina tris vaikus: princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louisą.

„Kartais Williamas patiria pykčio priepuolius ir pyksta, jei viskas daroma ne taip, kaip jis nori.

Tačiau Kate puikiai su tuo susitvarko, kaip ir su savo trijų vaikų – princo George'o, princesės Charlotte ir princo Louiso – pykčio priepuoliais. Todėl tarp darbuotojų juokaujama, kad Kate elgiasi su Williamu kaip su ketvirtuoju vaiku, nes jis kartais elgiasi kaip vienas iš jų“, – sakė Quinn.

Vienas iš rūmų darbuotojų rašytojui paatviravo, kad Kate atidavė visą save Williamui. Daugelis dvariškių sako, kad be jos jis nebūtų sulaukęs tokio populiarumo ir sėkmės. Be to, būtent ji yra pagrindinė jo atrama ir parama daugelyje stresinių situacijų.

„Nežinau, kur Williamas būtų be Kate. Ji jį nuramina, kai jis šiek tiek sutrinka. Ji sako, kad kartais su juo reikia elgtis kaip su ketvirtuoju vaiku!“ – atskleidė informatorius.

Be to, šaltiniai teigė, kad dėl Kate ne karališkojo auklėjimo jai „lengva“ dirbti su personalu ir jos požiūriu į įvairius darbus. Ko jie negalėjo pasakyti apie princą ir jo tėvą karalių Karolį III.

„Jie abu labai greitai susierzina“, – sakė buvęs rūmų darbuotojas ir pridūrė, kad monarchas ir jo sūnus yra įpratę, jog už juos atliekama daugybė kasdienių darbų.

Ypač karalius ir Viljamas yra labai išrankūs detalėms. Jie gali greitai supykti, kai viskas vyksta ne pagal planą. Tačiau Middleton neišsigąsta jų elgesio ir gali juos nuraminti.