Paviešino asmeninę Kate Middleton žinutę: joje kreipėsi į 1 žmogų

Velso princesė retai skelbia asmenines žinutes viešai, tačiau vakar ji padarė išimtį – likus kelioms minutėms iki svarbaus įvykio pasidalijo trumpa žinute, rašo mirror.co.uk.

Kate savo oficialioje „X“ paskyroje pasveikino britų tenisininką Jacką Draperį, laimėjusį Indian Velso ATP turnyro titulą – tai didžiausias laimėjimas per visą jo karjerą.

Princesė nuo 2017 m. yra Lauko teniso asociacijos globėja ir yra žinoma kaip didelė šio sporto gerbėja.

23-ejų metų J. Draperis, kuris šiuo metu pasaulyje užima septintąją vietą, aplenkė Danijos tenisininką Holge Rune ir laimėjo finalą Kalifornijoje rezultatu 6:, 6:2.

Kate, pasinaudojusi socialiniais tinklais, savo įraše rašė: „Sveikinu tave, Jackai. Fantastiškas pasirodymas. Puikiai pavyko. C.“

