Į Lietuvą kartu su Justinu Timberlake atvyks 1 ypatingas žmogus: patikėta svarbi užduotis

Jau anksčiau skelbta, kad Justino Timberlako koncertas Kaune sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi bilietai išparduoti praėjus vos valandai nuo viešos prekybos bilietais pradžios, rašoma pranešime spaudai.

Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukiama daugiatūkstantinės gerbėjų minios iš Lietuvos ir kitų šalių. Šis renginys oficialiai atidaro didžiausią renginių vasarą Lietuvoje: liepos mėnesį Kaune koncertą taip pat surengs kultinė roko grupė „Guns N‘ Roses“, o rugpjūtį lankysis ir Robbie Williams bei Post Malone.

Iki smulkmenų apgalvotos detalės

Dainininko turą lydinti komanda atvyksta į Lietuvą dviem atskirais privačiais užsakomaisiais skrydžiais. Pirmieji, Justino Timberlako vadybos atstovai, Kauno oro uoste nusileis dviem dienomis anksčiau, kiek vėliau laukiama ir pačio atlikėjo, kuris į Lietuvą atvyksta tiesiai iš Milano, Italijos, kur surengs savo pirmąjį turo šou. Abu lėktuvai priimami užtikrinant maksimalų privatumą bei saugumą.

Atlikėjo komanda – įspūdingo dydžio: ją sudaro kelios atskiros profesionalų grupės, įskaitant vadybą, techninę komandą ir kūrybinį personalą.

Kartu keliauja ir asmeninis virtuvės šefas, kuris viso turo metu rūpinasi atlikėjo maitinimu.

Logistikos mastą atskleidžia ir faktas, kad vien oro uosto pervežimams užsakyta net 5 keleiviniai autobusai bei keli krovininiai automobiliai, skirti pergabenti daugiau nei 100 lagaminų.

Kaunas – pasirengęs priimti pasaulinio lygio žvaigždes

Tokio masto logistiniai sprendimai, kaip Justino Timberlake’o vizito metu, tampa įprasta praktika didžiausiuose pasaulinio lygio koncertuose Lietuvoje. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas jau šią vasarą pasitiks dar ne vieną žymų vardą – čia koncertuos Guns N’ Roses, Robbie Williams ir Post Malone.

Kiekvienam šių pasirodymų ruošiamasi su ne mažesniu preciziškumu – nuo privačių skrydžių, atskirų transporto sprendimų iki individualizuotų komandų poreikių.

Justin Timberlake – Selfish

Karjera ir įvairūs pasiekimai

Justin Timberlake – tikrų tikriausias pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainųautorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 milijonus singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. Justin Timberlake yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“, taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 milijardus garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.

Justin Timberlake – Cry Me a River

Visai neseniai Timberlake išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Everything I Thought It Was“, kuriame yra 18 visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus „Selfish“ ir „No Angels“. Šiuo metu JustinTimberlake leidžiasi į anšlaginį pasaulinį turą „The Forget Tomorrow World Tour“, kurio metu aplankys daugiau nei 50 miestų, tame tarpe ir Lietuvą.

Vienintelis superžvaigždės Justin Timberlake koncertas Lietuvoje įvyks 2025-ųjų metų birželio 6- ąją dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione.