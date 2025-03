Prabilo apie Kate ir Williamo santykius: jie „stipresni nei bet kada anksčiau“

Pasipuošusi ryškia raudona Catherine Walker suknele ir derančia Gina Foster skrybėlaite, prie įėjimo į abatiją Kate pasitiko sveikintojai ir su gėlių puokštėmis.

43-ejų Kate per pamaldas įdėmiai klausėsi jaudinančios Joan Armatrading atliekamos dainos „Love And Affection“ ir atrodė, kad tai buvo princesės susimąstymo akimirka, skelbia mirror.co.uk.

Šį šeštadienį sukanka vieneri metai nuo tada, kai Kate drąsiai pasidalijo su pasauliu žinia apie vėžio diagnozę.

Buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond išskirtinai portalui „OK!“ pasakojo, kad prieš šį svarbų įvykį ji turėjo patirti įvairių emocijų.

REKLAMA

REKLAMA

„Artėjant vaizdo įrašo išleidimo metinėms Catherine neabejotinai apmąstys, kaip toli ji nuėjo nuo to laiko ir kiek meilės bei susižavėjimo iš viso pasaulio sulaukė, – sako Jennie. – Šylant orams ir vis labiau tolstant diagnozės, atrodo, kad jos žingsniuose jaučiama daugiau drąsos, o širdyje – džiaugsmas, kad ji gyva ir gali pakelti kai kurias savo viešo gyvenimo pareigas.“

REKLAMA

Praėjusių metų kovo 22 d. Velso kunigaikštienė kalbėjo pasauliui nuo suolelio Vindzore ir atskleidė, kad po „didžiulio šoko“, kurį jai sukėlė diagnozė, ji yra ankstyvojoje profilaktinės chemoterapijos stadijoje.

Turint omenyje viską, ką ji nuo to laiko išgyveno, jos dalyvavimas kasmetinėse Sandraugos dienos pamaldose labai reiškė naują pradžią trijų vaikų motinai, juolab kad pernai ji ir Karolis III dėl sveikatos problemų buvo priversti praleisti renginį.

REKLAMA

REKLAMA

Tai svarbi data karališkajame kalendoriuje, ir Kate, kuri, kaip atrodė, stengiasi ją išnaudoti maksimaliai. Net Kate pasirinkti papuošalai – perlų auskarai, kadaise priklausę buvusiai Velso princesei Dianai, ir deimantų ir perlų vėrinys, anksčiau priklausęs mirusiai karalienei Elžbietai II, – atspindėjo jos gilų prisirišimą prie giminaičių.

Sausio mėn. po emocingo vizito į Londono ligoninę, kurioje buvo gydoma nuo vėžio, Kate paskelbė, kad jos vėžys išgydytas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Skatino neprarasti tikėjimo

Pasak Jennie, tai ir laikas, praėjęs nuo diagnozės paskelbimo, neabejotinai padės jai pasijusti lengvesnei ir geriau atlikti viešąsias pareigas.

„Pačiai princesei turėjo būti nemažas išbandymas filmuoti tą emocingą filmą, kai ji atrodė išblyškusi ir silpna.

Tai tikriausiai buvo vienas drąsiausių ir sunkiausių dalykų, kuriuos jai teko daryti. Tačiau manau, kad jai taip pat turėjo būti tam tikras palengvėjimas paaiškinti savo ilgą nedalyvavimą viešajame gyvenime.“

REKLAMA

Skelbdama skaudžią žinią, Kate sakė: „Tai, kad šalia manęs yra Williamas, taip pat yra didelis paguodos ir užtikrintumo šaltinis. Kaip ir meilė, parama ir gerumas, kurį parodė tiek daug jūsų. Tai mums abiem labai daug reiškia.“

Ji pridūrė, kad nors jos darbas visada teikė jai didelį džiaugsmą, jai reikia laiko susitelkti į sveikimą. Liudydama savo charakterį, ji vaizdo įrašą pasirašė vilties žinute: „Šiuo metu taip pat galvoju apie visus, kurių gyvenimus paveikė vėžys.

REKLAMA

Visų, kurie susiduria su šia liga, kad ir kokios formos ji būtų, prašau neprarasti tikėjimo ir vilties. Jūs nesate vieni.“

Šie jaudinantys paskutiniai keturi žodžiai buvo paskutiniai, kuriuos girdėjome iš Kate, kol ji tęsė gydymą, iki birželio mėnesio, kai ji parašė žinutę, kurioje teigė, kad „daro didelę pažangą“, bet „dar neišėjo iš tamsumos“.

Po kelių dienų, šeštadienį, birželio 15 d., Kate pirmą kartą po diagnozės nustatymo pasirodė viešai – kartu su Williamu, 11-mečiu princu George'u, 9-erių princese Charlotte ir 6-erių princu Louis Bakingemo rūmų balkone dalyvavo „Trooping the Colour“ ceremonijoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuotraukos, kuriose Kate su balta suknele, tradiciškai simbolizuojančia naują pradžią, besišypsanti ir besijuokianti su savo vaikais ir vyru, įkūnijo jos viltį ir atsparumą.

Jennie sako, kad tiems, kurie ją myli ir rūpinasi ja, iš arti ir iš toli, tai buvo nepaprastai svarbi akimirka.

„Birželio mėnesį visi pradėjome suprasti, kad princesės laukia ilgas kelias, kol ji vėl taps visiškai sveika“, – prisimena ji.

REKLAMA

„Ji paviešino savo nuotrauką, kurioje ji stovi po medžiu prie upės, ir papasakojo apie geras ir blogas dienas, kurias vis dar išgyvena. Tačiau ji taip pat sakė, kad pradeda šiek tiek dirbti namuose.

Neilgai trukus po to ją pamatėme Trooping the Colour, važiuojančią karieta su savo vaikais. Netrukus po to jai pavyko sudalyvauti vieną Vimbldono dieną - kiekvieną kartą ji atrodė šiek tiek panašesnė į savo senąją Kate.

Kiekvienas etapas turėjo atrodyti toks svarbus, lėtai grįžtant į „normalų“ gyvenimą. Nors, kaip ji pati sakė, vėžys pakeičia požiūrį į viską.“