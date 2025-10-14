Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Meghan Markle paviešino, ką iš tiesų veikė su princu Harry Niujorke

2025-10-14 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 19:40

Sasekso hercogienė Meghan Markle atskleidė, kaip kartu su princu Harry praleido savaitgalį Niujorke.

Princas Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX, stop kadras)
5

Sasekso hercogienė Meghan Markle atskleidė, kaip kartu su princu Harry praleido savaitgalį Niujorke.

0

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo asmenišku vaizdo įrašu iš kelionės, kuriame gerbėjai išvydo iki šiol nematytų akimirkų iš poros kasdienybės.

Meghan Markle ir princo Harry pasirodymas apdovanojimuose
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ir princo Harry pasirodymas apdovanojimuose

Dalijasi įspūdžiais iš Niujorko

Meghan vaizdo įrašą, lydimą Dinah Washington dainos „If I Were a Bell“, pradeda filmuotais vaizdais iš lėktuvo lango ir linksmai dekoruotais sausainiais – šypsenėlės bei Niujorko taksi formos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau ji parodo savo patogiai apautas kojas su pūkuotomis kojinėmis, o tada – išrikiuotus aukštakulnius ir kruopščiai paruoštą kelionės garderobą: kelnes, švarkus bei sukneles.

Vienoje įrašo vietoje kamera užfiksuoja ir princą Harry – stovintį basomis, su pilkais sportiniais treningais bei šypsena veide, kai Meghan filmuoja drabužių stelažą.

Vėliau hercogienė rodo, kaip ruošiasi makiažo staliuke, o paskui pasirodo kartu su Harry, laikydamasi už rankų ir pozuodama prieš „Project Healthy Minds“ pasaulinės psichikos sveikatos dienos renginį, kuriame pora gavo Metų humanitarų apdovanojimą.

Vaizdo įraše ir Edas Sheeranas

Kaip rašo people.com, tarp kadrų taip pat matyti pusiau suvalgytos picos dėžės – Meghan juokais užfiksavo, kaip pora pasimėgavo tipišku Niujorko vakarėliu.

Vaizdo įraše pasirodo ir dainininkas Edas Sheeranas, su kuriuo hercogai buvo pastebėti paliekant „Soho House“. Savo viešnagės metu jie susitiko su Serena Williams bei vakarieniavo prabangiame „Kappo Masa“ restorane.

Įrašo pabaigoje Meghan paliko užrašą:

„Iki kito karto, Niujorke – ačiū už prisiminimus! Tu tikrai moki sužavėti merginą.“

