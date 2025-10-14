Meghan Markle paviešino, ką iš tiesų veikė su princu Harry Niujorke

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo asmenišku vaizdo įrašu iš kelionės, kuriame gerbėjai išvydo iki šiol nematytų akimirkų iš poros kasdienybės.
Dalijasi įspūdžiais iš Niujorko
Meghan vaizdo įrašą, lydimą Dinah Washington dainos „If I Were a Bell“, pradeda filmuotais vaizdais iš lėktuvo lango ir linksmai dekoruotais sausainiais – šypsenėlės bei Niujorko taksi formos.
Vėliau ji parodo savo patogiai apautas kojas su pūkuotomis kojinėmis, o tada – išrikiuotus aukštakulnius ir kruopščiai paruoštą kelionės garderobą: kelnes, švarkus bei sukneles.
Vienoje įrašo vietoje kamera užfiksuoja ir princą Harry – stovintį basomis, su pilkais sportiniais treningais bei šypsena veide, kai Meghan filmuoja drabužių stelažą.
Vėliau hercogienė rodo, kaip ruošiasi makiažo staliuke, o paskui pasirodo kartu su Harry, laikydamasi už rankų ir pozuodama prieš „Project Healthy Minds“ pasaulinės psichikos sveikatos dienos renginį, kuriame pora gavo Metų humanitarų apdovanojimą.
Vaizdo įraše ir Edas Sheeranas
Kaip rašo people.com, tarp kadrų taip pat matyti pusiau suvalgytos picos dėžės – Meghan juokais užfiksavo, kaip pora pasimėgavo tipišku Niujorko vakarėliu.
Vaizdo įraše pasirodo ir dainininkas Edas Sheeranas, su kuriuo hercogai buvo pastebėti paliekant „Soho House“. Savo viešnagės metu jie susitiko su Serena Williams bei vakarieniavo prabangiame „Kappo Masa“ restorane.
Įrašo pabaigoje Meghan paliko užrašą:
„Iki kito karto, Niujorke – ačiū už prisiminimus! Tu tikrai moki sužavėti merginą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!