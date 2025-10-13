Užfiksavo naują nejaukų princo Harry ir Markle momentą: štai kas vyko iš tikrųjų

Sasekso hercogas ir hercogienė šią savaitę pasirodė viešai per kasmetinį labdaros renginį Niujorke, kur buvo apdovanoti „Metų humanitarų“ apdovanojimais už savo įdėtas pastangas per „Archewell“ fondą siekiant kurti saugesnį skaitmeninį pasaulį vaikams ir šeimoms, rašoma mirror.co.uk.
Susidūrė su nejaukiomis akimirkomis
Renginyje, skirtame „Project Healthy Minds“ iniciatyvai, Meghan Markle ir princas Harry kartu žengė raudonuoju kilimu, tačiau jų elgesys netruko sulaukti dėmesio.
Vaizdo įraše matyti, kaip Harry apsikabina žmoną ir uždeda ranką ant jos sėdmenų. Nors kai kam tai pasirodė kaip švelnus poros artumo gestas, Meghan, regis, pasijuto nejaukiai – ji atsisuko į vyrą ir, panašu, paprašė jo ranką patraukti.
Hercogas sureagavo nejaukiai nusišypsodamas ir ranką perkėlė ant Meghan nugaros apačios. Po trumpo pokalbio pora toliau pozavo fotografams, o Meghan netrukus švelniai apkabino Harry uždedama ranką ant nugaros.
Stebėtojai taip pat atkreipė dėmesį į dar vieną epizodą – kai Harry, laikydamas Meghan už rankos, tarsi bandė ją paskubinti, kai ši ilgiau stabtelėjo siekdama nusifotografuoti. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jis jai pašnibždėjo „eikime“, skatindamas judėti toliau.
Kituose vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip Harry kalbasi su renginio svečiais, o Meghan kantriai laukia šalia. Vienas žmogus komentavo: „Atrodo, kad ji sąmoningai stengėsi elgtis kukliai, kad neužgožtų jo viso pasirodymo ant raudonojo kilimo metu.“
Prabilo apie vaikų saugumą internete
Vakaro metu Meghan buvo pristatyta kaip „motina, žmona, verslininkė ir filantropė“. Scenoje ji kalbėjo apie vaikų saugumą internete ir paminėjo savo vaikus Archie (6 m.) ir Lilibet (4 m.).
„Mūsų vaikai dar per maži socialinei žiniasklaidai, tačiau žinome, kad ta diena artėja. Kaip ir daugelis tėvų, nuolat svarstome, kaip išnaudoti technologijų privalumus ir kartu apsaugoti vaikus nuo jų keliamų pavojų“, – sakė hercogienė.
Princas Harry, prisijungęs prie žmonos scenoje, pridūrė: „Tai – svarbus momentas mūsų bendroje misijoje padėti šeimoms ir apsaugoti vaikus skaitmeniniame amžiuje.“
