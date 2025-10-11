Meghan Markle poelgis įsiutino Harry: „Ji negali sau to leisti“

Pasak jų, Princas Harry „labai supykęs“ dėl naujausio Meghan Markle žingsnio, skelbė mirror.co.uk.
Pasipiktinimo banga
Pasak žurnalo „OK!“, dėl Sasekso hercogienės Paryžiuje nufilmuoto vaizdo įrašo – sukurto netoli vietos, kur žuvo princesė Diana – kilęs pasipiktinimas tapo naujausiu įvykiu, užgožusiu bet kokias teigiamas kalbas apie galimą karališkosios šeimos susitaikymą.
Meghan, 44 metų, šeštadienį, spalio 4 d., po apsilankymo „Balenciaga“ mados šou, iš automobilio galinės sėdynės nufilmavo vaizdą į miestą ir pasidalijo juo su sekėjais.
Jos vaizdo įraše matyti Pont de l’Alma tiltas, vedantis į to paties pavadinimo tunelį – vietą, kur 1997 m. rugpjūtį įvyko avarija, nusinešusi princesės Dianos, jos partnerio Dodi Fayedo ir vairuotojo Henri Paulio gyvybes.
Vaizdo įrašas netrukus po paskelbimo išplito socialiniuose tinkluose. Daugelis komentatorių buvusią „Suits“ serialo aktorę pasmerkė kaip „nejautrią“.
Karališkųjų reikalų ekspertas Richardas Fitzwilliamsas teigia, kad nors Meghan padarė nuoširdžią klaidą, mažai tikėtina, jog šis vaizdo įrašas ir kilęs atgarsis buvo gerai priimti namuose.
„Įtariu, kad Harry bus priblokštas ir labai supykęs, nes šis vaizdo įrašas susijęs su traumiškiausiu jo gyvenimo laikotarpiu. Jis bus pasibaisėjęs, nes, nors tai ir nebuvo tyčia, tai buvo labai rimta klaida“, – sakė jis.
„Meghan tiesiog negali sau leisti taip elgtis. Nors jos lengvabūdiškas filmavimas Paryžiuje nebuvo skirtas niekam įžeisti ir aiškiai buvo klaida, tai buvo itin nejautru, o tokios klaidos turi pasekmių“, – pridūrė vyras.
Meghan vienos kelionė į Prancūzijos sostinę buvo jos pirmasis vizitas į Europą per dvejus metus, tuo metu princas Harry liko namuose Kalifornijoje su šešerių metų princu Archie ir ketverių metų princese Lilibet.
Ji viešėjo Paryžiuje palaikyti savo bičiulio – naujojo „Balenciaga“ kūrybos direktoriaus Pierpaolo Piccioli, o renginio metu buvo nufotografuota bendraujanti su „Vogue“ ikona Dame Anna Wintour bei kino režisieriumi Bazu Luhrmannu.
Tačiau būtent po prabangaus mados šou paskelbtas Meghan vaizdo įrašas tapo pagrindine jos kelionės tema internete.
Vienas vartotojas platformoje X rašė: „Neturiu žodžių. Tai neparodo nei meilės, nei pagarbos Harry. Man gaila princo Williamo. Tai – daugiau nei nejautru.“
Kiti vaizdo įrašą pavadino „neskoningu“, teigdami, kad Meghan „parodė nepagarbą“ princesės Dianos atminimui.
Pranešama, kad šis vaizdo įrašas buvo nepalankiai sutiktas ir Harry artimųjų. Kaip teigiama, vienas šaltinis plačiai cituotas sakant, jog 43 metų princas Williamas buvo „įtūžęs taip, kad net neteko žado“.
Buvęs „The International Who’s Who“ redaktorius Richardas Fitzwilliamsas sutinka, kad vyresnysis karališkosios šeimos narys greičiausiai liko nepatenkintas šiuo įrašu.
Pasak jo, Williamas „tikriausiai laikytų tai neapgalvota ir savanaudiška klaida“.
Ekspertas priduria, kad dėl šio skandalo Harry gali atsidurti keblioje padėtyje, kai teks viešai rodyti paramą savo žmonaiL „Jis negali apsaugoti Meghan nuo jos klaidos pasekmių – to jau nebepakeisi.“
„Jei paprastas žmogus būtų nufilmavęs tokį vaizdo įrašą, niekam tai nerūpėtų. Tačiau kiekvienas Meghan žingsnis yra akylai stebimas – tiek jos gerbėjų, tiek priešininkų“, – pridūrė jis.
Vis dėlto jos kelionė neabejotinai sustiprino Meghan pozicijas mados pasaulyje, ypač po to, kai nuotraukos, kuriose ji matoma vilkinti išskirtinius drabužius iš naujosios „Balenciaga“ kolekcijos, buvo išspausdintos pirmuosiuose laikraščių puslapiuose visame pasaulyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!